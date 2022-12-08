الكندري: التعاقد مع كبرى الشركات أسهم في إنجاز مبنى «المحاسبين»

مال وأعمال

حرصت جمعية المحاسبين والمراجعين على إنشاء مقر دائم يليق بمهنة المحاسبة والمراجعة في الكويت ليتواكب مع متطلبات أعضاء الجمعية كافة الذين اقترب عددهم من حاجز 7 آلاف عضو، وتمكين الأعضاء من الحصول على أفضل البرامج والدورات التدريبية والمهنية في مجال مهنة المحاسبة والمراجعة وحرص مجلس الإدارة بالعمل كفريق جماعي خلال فترة الجائحة للخروج بمبنى عصري يناسب جميع الطموحات والتطلعات لمزاولي المهنة.

وفي هذا السياق، أكد أمين سر الجمعية ورئيس لجنة المساهمات والعقود للمبنى الجديد عبدالله الكندري أن مجلس الإدارة الحالي والسابق للجمعية حرص على اختيار والتعاقد مع أفضل الشركات المتميزة لإستكمال أعمال المقر الدائم للجمعية، مستدركاً أن الاختيار تم بناءً على معايير فنية تمت دراستها بعناية كبيرة. ولفت الكندري أن اللجنة القائمة بأعمال تجهيز المبنى استعانت بأفضل الشركات لتأهيل المبنى وتجهيزه لافتتاحه برعاية سامية من سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وبحضور رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبد الله ممثلاً لسمو ولي العهد وذلك يوم 12 ديسمبر الحالي.

وبين الكندري أن المقر الدائم للجمعية سيكون نقلة نوعية في تعزيز وتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة وسيكون إضافة حقيقية لمزاولي المهنة داخل وخارج الكويت، مضيفاً أن المبنى روعي في تصميمه الشكل العصري ليتناسب مع احتياجات أعضاء الجمعية.

واستدرك بالقول: تم العمل منذ اليوم الأول على أن يكون البناء والتصميم وفق أفضل المعايير العالمية في مجال البناء، كما تم الاجتماع بالمقاول الرئيسي أكثر من مرة، للوقوف على أدق التفاصيل الخاصة بالبناء وإبداء الملاحظات التي رصدت من قبل أعضاء مجلس إدارة الجمعية.

أشار الكندري إلى أن جائحة كورونا لم تكن عائقاً أمام عمل المبنى وتجهيزه، لافتاً أن مجلس الإدارة واصل العمل ليلاً ونهاراً خلال فترة الجائحة، متابعاً كل الأعمال التي تمت على المبنى والتأكد أنها مطابقة للمواصفات الواردة في التعاقدات التي تم الاتفاق عليها بين المقاول من ناحية وأعضاء مجلس الإدارة في الجمعية من ناحية أخرى.

وأشار الكندري أن مجلس إدارة الجمعية حرص بشكل كبير على تجهيز القاعات التدريبية بأسلوب عصري حديث يتفق مع المتطلبات الحديثة لمهنة المحاسبة والمراجعة وتزويد تلك القاعات بأفضل الأساليب العصرية في قطاع التدريب.

