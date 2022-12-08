«الأهلي»: الخليفة حصد جائزة السحب الأسبوعي لـ «الفوز»

مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي الكويتي عن فوز عبدالرحمن فهد الخليفة في السحب الأسبوعي لحساب «الفوز» للجوائز، بجائزة نقدية قدرها 10,000 دينار والذي أقيم تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة، وقد تم الإعلان عن اسم الفائز يوم الاثنين 5 ديسمبر 2022. وحساب «الفوز» للجوائز، هو حساب الجوائز الأول من نوعه والذي يتيح لعملاء البنك الأهلي فرصة الفوز بجوائز ومكافآت كبرى. ومن خلال حساب «الفوز»، سيحظى عملاء البنك الأهلي بفرصة الفوز بمبلغ 10,000 دينار ضمن السحب الأسبوعي الأعلى لفائز واحد في الكويت، كذلك فرصة للفوز بالجائزة الكبرى وهي راتب شهري بقيمة 5,000 دينار لمدة 10 سنوات . وتجدر الإشارة إلى أنه سيكون بمقدور كل من عملاء البنك الأهلي الجدد والحاليين الاستفادة من هذه الفرصة الفريدة في حالة توافر رصيد في حسابهم بمبلغ 100 دينار فقط.