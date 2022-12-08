«العيد» نظمت أول مؤتمر للمحللين الماليين والمستثمرين

مال وأعمال

نظمت شركة العيد للأغذية اول مؤتمر للمحللين الماليين والمستثمرين عبر الهاتف بالتعاون مع شركة أرقام كابيتال لمناقشة البيانات المالية للشركة في الربع الثالث من عام 2022 والنتائج التشغيلية المجمعة في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2022. استعرض الرئيس التنفيذي لشركة العيد للأغذية المهندس محمد المطيري عرضاً تقديمياً مفصلاً عن الأداء المالي والتشغيلي للشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 عموماً والربع الثالث من العام الحالي خصوصاً.

أشار المهندس محمد المطيري في الجزء الأول من العرض الى عام 2022 باعتباره عام التخطيط والابتكار وإرساء القواعد التي تبلورت باطلاق الشركة لاستراتيجية التوسع الإقليمي Goals25 ، إضافة الى اعتماد منهجية عمل متطورة بعناصر مساعدة دعمت النمو المتواصل رغم الارتفاع الملحوظ لمعدلات التضخم في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

ولفت المطيري الى أبرز العوامل الإيجابية لاستمرارية العيد للأغذية في الارتقاء بعملياتها التشغيلية ومنها التوسع في قطاع هوريكا لخدمة المطاعم والفنادق وتحقيق الشركة لنتائج لافتة لتكون بعد عام تقريباً ضمن الثلاثة شركات الأقوى والأهم في القطاع على المستوى المحلي، إضافة الى التوسع الإقليمي والذي تحقق بدخول سوق دبي والسوق السعودي.

وفيما يتعلق بالاستفادة من إعادة هيكلة الشركة لعملياتها التشغيلية والتي انطلقت في عام 2020 ، وكان من أهم ركائزها التوجه نحو تنويع مصادر الدخل بغية الوصول الى توازن في العوائد المالية المحققة لقطاعات عمل الشركة العمل لديها، أوضح المطيري التركيز على تطوير قطاع التوزيع بإضافة قنوات جديدة، مشيراً الى انعكاس ذلك ايجابياً على ارتفاع العوائد المالية للقطاع بنسبة 33.4%، فيما انخفضت حصة القطاع باجمالي الدخل للشركة بنسبة 87% في الاشهر التسعة الأولى من عام 2022 مقارنة بنسبة 95% عن الفترة نفسها من العام الماضي .

صرح مدير إدارة علاقات المستثمرين في شركة العيد للأغذية متعب المسعود بأن العيد للأغذية بادرت بتنظيم اول مؤتمر هاتفي للمحللين الماليين والمستثمرين رغم انها غير ملزمة به كونها مدرجة في السوق الرئيسي لبورصة الكويت، الا انها حرصت على تنظيمه لاستقطاب المحافظ الاستثمارية الإقليمية والعالمية، إضافة الى تعزيز مبادئ الاستدامة والشفافية والمصداقية، مشيراً الى أن الشركة بادرت بوضع استراتيجية متكاملة لادارة علاقات المستثمرين بأهداف محددة تبلور أولها بتطوير الموقع الالكتروني للشركة لبناء علاقات راسخة مع المساهمين والشركاء، ومختتماً بالكشف عن المشاركة مستقبلاً في الملتقيات والمؤتمرات الخاصة بالمحللين الماليين والمستثمرين .

