العوضي لـ «النهار»: آن الأوان لدعم حقيقي لـ «الترفيه»

الخميس Al wanees

أكد الرئيس التنفيذي لشركة مطاعم وكافيهات السومري أيمن العوضي أن هناك أهمية متزايدة لدعم أبناء الكويت من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملين في قطاع الترفيه.

وشدد العوضي في تصريح لـ « النهار» على الأهمية الكبيرة لتلك المشروعات في زيادة الدخل القومي وتوفير الكثير من الوظائف أمام الشباب خريجي الجامعات في ظل عدم قدرة القطاع العام على استيعاب المزيد من العمالة.

وبين أن شباب المبادرين يبذلون جهوداً وأموالاً من أجل تشغيل حركة الترفيه في الكويت وبالتالي فإن دعم الشباب يمثل إحدى أهم الركائز الرئيسة في تطوير وتعزيز حركة السياحة في الكويت.

ولفت الى أن تقديم التسهيلات من تراخيص وغيرها للمسؤولين أمر على جانب كبير من الأهمية، والعمل على تذليل العقبات كافة التي تقف أمام المبادرين لجعل مشروعاتهم أمراً واقعاً وملموساً.

وأشار الى أن الدعم والتشجيع الحكومي للمشاريع الشبابية يصب في صالح الاستراتيجية التي تتبناها الحكومة والرامية لتعزيز مصادر الدخل وتنويعه للوصول إلى كويت جديدة 2035.

وأوضح العوضي أن قطاع السياحة والترفيه أصبح رافداً رئيسياً للدخل لديهم، مشيراً إلى أن الكويت تنظر لهذا القطاع باعتباره قطاعاً واعداً قادراً على زيادة الإيرادات غير النفطية وتوفير الوظائف للشباب، كون السياحة تخدم التسوق وتنشط قطاع التجزئة، متمنياً أن تضع الدولة خطة للتنمية السياحية والترفيه والتي من شأنها وضع الكويت على خريطة التنوع والتطور السياحي الموجود في دول مجاورة.

ودعا إلى ضرورة تبني الدولة لإجراءات طموحة وتسهيلات نوعية، تمكن الشباب من العمل والتطور وتحقيق الكثير من الإنجازات، مشيراً إلى أن الشباب يضعون أموالهم وجهودهم في تلك المشروعات ولا يجب القضاء عليها بالروتين والبيروقراطية.

مدرة للأموال

أوضح العوضي أن صناعة السياحة مدرة للأموال وعامل مهم لتنويع مصادر الدخل فهي أيضا تنشط قطاعات أخرى في الاقتصاد مثل النقل والفنادق والاتصالات والمطاعم والخدمات المالية والمصرفية والخدمات الثقافية والترفيهية.

وقال إن ما يدعونا لتنشيط القطاع السياحي في الكويت هو أن الكويت تعتبر من أوائل الدول التي اهتمت بالقطاع السياحي منذ عام 1962 من خلال تأسيس شركة الفنادق الكويتية والاهتمام بإنشاءات البنية التحتية، ثم زاد الاهتمام بهذا القطاع عند تأسيس شركة المشروعات السياحة في 3 أبريل 1976، وهي من أولى الشركات التي اهتمت بالقطاع السياحي في الخليج العربي، وكان الهدف من تأسيس هذه الشركة الحكومية تنشيط القطاع السياحي في الكويت من خلال عمل مشاريع حيوية تهتم بسياحة الصغار والكبار على حد سواء.

موارد متنوعة

قال العوضي ان الكويت مؤهلة لأن تكون بلدا سياحيا ناجحا لامتلاكها موارد سياحية متنوعة فهي قادرة على أن تلبي اشباع الرغبات السياحية للمقيمين على أرضها أو للزائرين، وبعدها تكون لهم وقفة جادة لتطوير وتنمية القطاع السياحي لما له من آثار إيجابية على جوانب عدة منها الاجتماعي والبيئي والصحي وغيرها، أما الجانب الاقتصادي فسوف تحقق فيه التنمية السياحية أهدافا استراتيجية غاية في الأهمية على الاقتصاد الكويتي وفي مقدمتها: تنويع مصادر الدخل وتوفير فرص عمل للمواطنين و تدفق النقد الأجنبي.

وتسعى دولة الكويت إلى تنمية وتطوير قطاع السياحة لديها بوصفه مورداً اقتصادياً مهماً، إضافة إلى كونه إحدى الوسائل الداعمة لتحويل هذه البلاد إلى مركز تجاري، وانطلاقاً من خطتها التنموية الواعدة «كويت جديدة 2035»، واستناداً إلى تراثها وموقعها الجغرافي.

كما تعمل الكويت على تنمية سياحة مستدامة؛ ترتكز على التقاليد الأصيلة والثقافة المتميزة، وتعود بالفائدة على أبنائها، من خلال تأمين فرص عمل وتعزيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي الواعد، الذي يرتكز على عدة مقومات وأسس قوية.

