سوسن بدر تشارك في عمل خليجي

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«ولد أمه» من الأعمال الدرامية المنتظر عرضها قريبا على منصة شاهد، وهو يضم كوكبة كبيرة من نجوم الوطن العربي، على رأسهم محمود بوشهري، سوسن بدر، أحمد السلمان وآخرون، من تأليف فهد العليوة وإخراج حسين دشتي.

وقد أعربت الفنانة سوسن بدر، عن سعادتها بالتواجد في مسلسل «ولد أمه»، باعتباره أول مشاركة لها في عمل خليجي.

وقالت، خلال أحداث العمل ستظهر في شخصية زوجة مصرية لرجل كويتي، ولديها ولد يدعى عزيز (الفنان محمود بوشهري)، وأثناء ذلك تحدث ظروف مفاجئة لتصبح هي وابنها وحيدين دون الأب وتتحمل هى المسؤولية حتى يصبح ابنها في مرحلة عمرية متقدمة...».

وأشارت سوسن بدر إلى أنها خلال أحداث العمل ستتحدث باللهجة الكويتية، وهذا الأمر تم الاتفاق عليه مسبقاً مع كاتب العمل ومخرجه، على عكس ابنها في المسلسل سيتحدث اللهجة المصرية في معظم الأوقات.

وعلق الفنان محمود بوشهري، على اسم المسلسل «ولد أمه»، قائلاً: «دائما الناس يقولون عن ولد أمه انه دلوعة أمه.. ولكن راح تشوفون العكس أمه تربيه على قوة وحب واحترام وثقافة».

وأعرب الفنان محمود بوشهري عن سعادته بالتعاون مع الفنانة سوسن بدر، مضيفاً: «سعيداً جدا وحلم وتحقق.. الفنانة سوسن بدر لا تمثل ولكن روحها هى التي تمثل».

