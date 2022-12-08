ريهام حجاج بدأت تصوير مسلسلها الرمضاني «جميلة»

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بدأت الفنانة ريهام حجاج تصوير أولى مشاهد مسلسلها الرمضاني الجديد «جميلة»، بمنطقة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي، حول الصراعات العائلية، ويعكف الكاتب والسيناريست أيمن سلامة على كتابة الحلقات المتبقية.

كما تسعى شركة العدل جروب، المنتجة للمسلسل، للانتهاء من تصوير المسلسل قبل شهر رمضان 2023.

مسلسل بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، عبير صبري، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، يسرا اللوزي، نبيل عيسى، ياسر علي ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، المسلسل تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.

