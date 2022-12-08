عودة نسائية لحفلات رأس السنة 2023

إضاءات

قبل أيام من انتهاء عام 2023 اتضحت الخريطة المبدئية لحفلات رأس السنة في بعض الدول العربية، والتي تشهد عودة الفنانة أنغام للساحة مرة أخرى وبذلك بعد الوعكة الصحية الكبيرة التي تعرضت لها، وتشهد خريطة الحفلات حضوراً نسائياً كبيراً حتى الآن بحفلات متعددة.

وكان أول المطربين الذي أعلنوا موعد حفلاتهم الغنائية النجم الإماراتي حسين الجسمي الذي يحيي حفل رأس السنة هذا العام في الإمارات العربية المتحدة وذلك في يوم 31 ديسمبر الجاري داخل مدرج خورفكان بإمارة الشارقة.

كما تتواجد الفنانة شيرين عبدالوهاب مرة أخرى في الحفلات الفنية وذلك بعد الضجة الكبيرة التي صاحبت دخولها إحدى المصحات وعودتها مرة أخرى لطليقها حسام حبيب، بعد الأزمات الكبيرة التي تعرضت لها، وتلقت شيرين عرضين، واحداً في قطر والآخر في الإمارات العربية، والتي لم تبدِ حتى الآن رأيها النهائي بهما.

أما الفنانة كارول سماحة فقد اتفقت على تقديم حفلين في مصر خلال حفل رأس السنة منهما حفل لمصلحة إحدى الشركات العقارية يوم 30 ديسمبر وحفل آخر يوم 31 ديسمبر.

وتحيي المطربة سيرين عبدالنور حفل رأس السنة في مصر وذلك داخل أحد الفنادق الكبرى بمدينة شرم الشيخ وذلك يوم 31 ديسمبر، بينما أعلنت المطربة نجوى كرم إحياءها حفلاً غنائية ليلة رأس السنة بالمملكة العربية السعودية وتحديداً بالرياض لتستقبل العام الجديد هناك.

ويحيي تامر حسني حفلاً غنائياً ضخماً في يوم 7 يناير المقبل ضمن حفلات استقبال العام الميلادي الجديد 2023 وذلك وسط جمهوره بالإمارات العربية المتحدة ويقام الحفل على خشبة مسرح المجاز بإمارة الشارقة.

كما تقدم الفنانة بلقيس حفلا هي الأخرى في الإمارات العربية المتحدة يوم رأس السنة رغم أنها تلقت عروضا لإقامة حفلات في مصر في نفس التوقيت، ولكنها قررت الاحتفال في الإمارات بحفلين في يوم واحد.

تعود النجمة أنغام لجمهورها من جديد وذلك بعد فترة من إلغاء نشاطها الفني بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة نقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة لإجراء عملية جراحية.

ومن المقرر أن تحيي أنغام حفلاً غنائياً ضخماً يقام في يوم 3 فبراير على أحد المسارح الشهيرة بمنطقة التجمع الخامس.

وكانت الفنانة أنغام قد تعرضت الفترة الماضية إلى أزمة صحية خضعت بسببها لعملية جراحية لاستئصال الرحم وحدثت لها بعض المضاعفات نتيجة الجراحة وهي التصاق في الأمعاء الأمر الذي اضطرها للخضوع لجراحة أخرى.

