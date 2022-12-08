فيلم «?وي ?وي ?وي» لـنيللي كريم ومحمد فراج يواجه الاتهام بالسرقة

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يواجه فيلم «?وي ?وي ?وي» للفنان محمد فراج ونيللي كريم أزمة كبيرة بالتزامن مع الإفصاح عن تفاصيله في مؤتمر صحافي عقد على هامش فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي بالسعودية، حيث لم يشر صناع الفيلم إلى أن العمل مأخوذ من تحقيق صحافي للكاتب محمود شوقي، الذي انفرد بتفاصيل تلك الواقعة في موضوع صحافي منذ سنوات، وكذلك كتاب صحافي عن كرة قدم المكفوفين.

وهو الأمر الذي جعل الكاتب الصحافي محمود شوقي يقوم بالاستعانة بمكتب محاماة من اجل الحصول على حقوقه الأدبية. وكتب شوقي على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا: سرقة علنية في دور العرض، فقد فوجئت برسالة من الزميلة العزيزة يسرا عويس تبلغني بتعرضي للسرقة العلنية في عز الظهر وداخل دور العرض السينمائية، ثم تلقيت رسائل واتصالات عديدة من صحافيين وإعلاميين فوجئوا بما حدث أيضاً.

واستطرد قائلا: الحكاية ببساطة أنني الصحافي صاحب انفراد تحقيق المكفوفين الشهير في عام 2016 والذي كشفت من خلاله هروب عدد من الشباب بأوراق لاعبين مكفوفين مدعين فقدانهم البصر، وتناولت وسائل الإعلام القصة نقلا عني وظهرت عبر الشاشات متحدثا عن تلك القضية وحصلت على أعلى الجوائز على رأسها جائزة دبي للصحافة العربية إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم. وأضاف قائلا: قمت بإصدار كتاب عن المكفوفين وكرة القدم يتضمن قصصا مثيرة وأعدت نشر قضية هروب شباب بأوراق لاعبين مكفوفين والآن تتم سرقة ما كتبته علنا دون خجل في فيلم سينمائي. الفيلم بطولة نيلي كريم ومحمد فراج وإنتاج محمد حفظي، أما المدعي بتأليف قصة الفيلم فاسمه عمر هلال وهو مخرج الفيلم أيضاً، وقد نقل القصة جاهزة مما كتبت عبر سنوات.

الأرشيف الصحافي موجود والكتاب موجود والفيديوهات مع الكابتن أحمد شوبير وغيره موجودة.

أكثر ما يزعجني هو ضمير هذا المدعي بالتأليف أين ضميره الإنساني والمهني، هل يجوز أن أسطو على عمل أي كاتب مثلا وأدعي كتابة قصة وحكاية وتحويلها لفيلم.

هذا وقد تواصلت مع المحامي الكبير الأستاذ محمد رشوان ومؤسسة رشوان القانونية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وإصدار بيان رسمي حول تلك الفضيحة خاصة أن ما جاء في الإعلان عن الفيلم يشير إلى سرقة متكاملة الأركان وسوف ننشر كل التفاصيل في حينها، ونرجو من شركتي فوكس سينما وايمج نيشن ابوظبي التحقيق في تلك الفضيحة لإعادة الحقوق لأصحابها. ويحكي الفيلم عن حسن الذي يجسده الفنان محمد فراج وهو حارس أمن يعيش حياة فقيرة مع والدته في مصر، ويحلم بالسفر والعيش في الخارج، وفي أحد الأيام يشاهد فريق كرة القدم للمكفوفين، وقرر بمكر أن يتظاهر بأنه رجل ضعيف البصر لينضم إلى فريق قريب من لعب بطولة كأس العالم في أوروبا. في هذه الرحلة، يلتقي العديد من الشخصيات بما في ذلك الصحافية الشابة الجذابة التي تبدأ في الاهتمام بالفريق وهو الدور الذي تقدمه الفنانة نيللي كريم، ومدرب في منتصف العمر يبحث عن فرصة وهو الدور الذي يجسده الفنان بيومي فؤاد، وصديقان له جنباً إلى جنب معهم، وينجح محمود بصحبة الفريق في الوصول إلى أوروبا بعد أن تنجح حيلته في ذلك.

وكشف المنتج محمد حفظي في مؤتمر صحافي على هامش فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي بالسعودية عن الفيلم وعن معنى اسم الفيلم «?وي ?وي»، قائلاً: هي كلمة اسبانية وهي جملة يُرددها أعضاء فريق كرة قدم، مضيفا ان الفريق مُكون من شباب مكفوفين، ويسافرون لإحدى الدول الأوروبية لمشاركتهم في بطولة العالم.

وتمنى حفظي أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور من ناحية المستوى الفني والجماهيري، وأن يكون مُمتعاً وقت عرضه في السينما في عام 2023.

ويشارك في بطولة فيلم «?وي ?وي ?وي»، نيللي كريم، محمد فراج، بيومي فؤاد، حنان يوسف، وحجاج عبدالعظيم، وهو من إخراج عمر هلال، وإنتاج محمد حفظي.

