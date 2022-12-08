فصل جديد في أزمة محمد رمضان وعمرو أديب

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تشهد أزمة الفنان محمد رمضان والإعلامي عمرو أديب فصلا جديدا، خلال الفترة الحالية، فبعد ساعات من حفل رمضان في المملكة العربية السعودية وظهوره مرتديا قناعاً ذهبياً على شكل هيكل عظمي، قامت جهات التحقيق في مدينة 6 أكتوبر بإحالة الاتهامات المقدمة من الإعلامي عمرو أديب ضده بتهمة السب والقذف الى المحكمة الجنائية حيث تم تحديد جلسة 20 ديسمبر الجاري لنظر أولى جلسات الدعوى، بعد أشهر من التحقيقات في أول خطوة تصعيد جديدة في القضية.

وكان عمرو أديب قد تقدّم بأربعة بلاغات إلى النائب العام ضد الفنان محمد رمضان، وتضمّنت الاتهامات السبّ والقذف والتشهير وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وتعود الأزمة الى حين نشر رمضان فيديو ظهر فيه وهو يرمي أموالاً في حمّام السباحة، من فيديو ترويجي لإحدى أغنياته، لينتقده عمرو أديب بالقول إن تصرفه يستفز الشعب المصري. وردّ رمضان على تصريحات عمرو أديب بطريقته الخاصة، حيث نشر فيديو من مسلسل «الأسطورة»، وركّب عليه صوت عمرو أديب وهو يقول: «يا محمد من نعتقد أنه موسي طلع فرعون»، ليردّ عليه بطريقة الأسطورة: «اسكت يا بابا».

ويأتي هذا الحكم بعد الضجة التي أثارها محمد رمضان في حفله الأخير في «ميدل بيست» بالمملكة العربية السعودية، والذي أُقيم على هامش فعاليات «موسم الرياض»، حيث صعد على المسرح مرتدياً قناعاً ذهبياً على شكل جمجمة، وفكّ أزرار قميصه مستعرضاً صدره كعادته، كما أرتدى قبّعة سوداء مُزينة بتطريزات ذهبية.

وفي جانب آخر، يواصل محمد رمضان تصوير مسلسل «العمدة» الذي ينافس به في رمضان 2023، وهو تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، ومن بطولة: زينة، إيمان العاصي، هالة صدقي، مي كساب، أحمد داش، هيدي كرم، فريدة سيف النصر، طارق النهري، طارق الدسوقي، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي.

