أصالة تعتذر لحلمي بكر بعد حفلها الأخير في الرياض

إضاءات

قدمت الفنانة أصالة اعتذارا للموسيقار حلمي بكر، وذلك بعد مهاجمته لها بعد تصريحاتها الأخيرة في حفلها في موسم الرياض بالسعودية.

وبدأت الأزمة حينما قالت أصالة إنها تدين بالفضل للسعودية، وهو ما أثار حالة من الغضب لجمهورها المصري كونها لم تذكر اسم مصر خاصة أن بداية شهرتها بعد حضورها من سوريا كان من مصر.

وقالت أصالة في المنشور: «بشكر وطني الحنون وطني الحاضن وطني الأمان وطني الدّاعم وطني الغالي السعوديّة وكلي امتنان وفخر بقيادة وطني العظيم».

واختتمت منشورها قائلة: «بشكركم كلكم الأغلبية المحبّة لي ولفني كما أدين لكم وللسعودية بهذا النجاح».

الأمر الذي جعل الموسيقار حلمي يخرج عن صمته ويهاجمها قائلا: مصر احتضنت أصالة أكثر من سوريا، فعندما جاءت إلى مصر استقبلها كل محمد الموجي وسيد مكاوي ومحمد سلطان وأنا، وقدمنا لها أعمالا ساهمت في نجاحها وشهرتها، أعتب عليها، وعيب أنها تنكر فضل مصر عليها، الجمهور أصبح كريما أكثر من اللازم.

وأضاف بكر في أحد البرامج التلفزيونية: الرد على تصرفات أصالة من الجمهور وليس مني أو من أي أحد في الوسط الفني فعلى الجمهور أن يقاطعها تماما.

وأستطرد قائلا: ابني حينما يخطأ أنا من أعاقبه، إنما ابن الجيران حينما يأتي ويخطئ لا يصلح من الأساس أن يخطئ.

وأضاف بكر: أصالة لديها الجنسيتان السورية والبحرينية لكنها تسكن في مصر، وعندما كنت في سوريا وجاء المذيع لتقديمها قال: إذا كانت سوريا هي المولد فمصر هي الحضن، فمن العيب عليها قول ذلك «عيب».

ومع حالة الهجوم خرجت أصالة لتقدم اعتذاراً عن الفهم الخاطئ لحديثها والذي جعل حلمي بكر وغيره يهاجمونها وقالت في أحد البرامج التليفزيونية: «تصريحات أسيء فهمها».

وتابعت: «بقول لكل المصريين انتم أصحاب فضل عليا، مضيفة: «مصر بلدي وولادي مصريون وعلاقتي بمصر يجب ألا تكون محل نقاش مصر بالنسبة لي مثل بنتي شام وكل مصري له غلاوة في قلبي».

وعن غضب الملحن حلمي بكر قالت: أنا بعتذر له من الممكن أن يكون غضب كوني لم أقدم أيا من أغانيه في الحفل وحقه عليا.

