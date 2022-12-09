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الرياض - الوكالات: وقَّعت شركات سعودية وصينية 34 اتفاقية استثمارية في عدد من القطاعات، وذلك ضمن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ للمملكة.

ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس»، جرى توقيع الاتفاقيات مساء الأربعاء، بحضور وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبدالعزيز الفالح، وممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة بالقطاعات التي تم توقيع الاتفاقيات حولها.

وشملت الاتفاقيات بين الجانبين عدة مجالات؛ الطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية الكهروضوئية وتقنية المعلومات والخدمات السحابية والنقل والخدمات اللوجستية والصناعات الطبية والإسكان ومصانع البناء.

وأكد وزير الاستثمار السعودي أن الاتفاقيات «تعكس حرص المملكة بقيادة العاهل السعودي وولي عهده، على تنمية وتطوير علاقات المملكة في جميع المجالات؛ ومنها الاقتصادية والاستثمارية مع جمهورية الصين».

وبين الفالح، في إطار حديثه عن زيارة الرئيس الصيني للمملكة، أنها تعكس حرص قيادتي البلدين على تنمية وتعزيز العلاقات والشراكة بين البلدين في جميع المجالات، ولا سيما الاقتصادية والاستثمارية، مضيفاً أن الزيارة ستسهم في رفع وتيرة التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

وأشار إلى أن وزارة الاستثمار تعمل بالتعاون مع العديد من الشركاء في القطاعين العام والخاص في المملكة، للبحث عن الفرص الاستثمارية المتميزة وجذب الاستثمارات إليها، وتوفير بنية تحتية داعمة، وبيئة استثمارية جاذبة ومحفزة وآمنة، استناداً إلى ما تمتلكه المملكة من مزايا خاصة، يجري تسخيرها لبناء اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة.

في غضون ذلك، قال الخبير السعودي في التجارة الدولية، الدكتور فواز العلمي: إنه مما لا شك فيه أن التوجه نحو الصين ليس مشروعا سياسيا بحتا بل شراكة استراتيجية بالمفهوم العالمي الاقتصادي التجاري، لا سيما أن المملكة هي أكبر شريك تجاري للصين.

وأضاف العلمي، في مقابلة مع قناة «العربية»، أمس، أنه في العقدين الماضيين تضاعفت التجارة بين البلدين 29 ضعفا، والسعودية هي أكبر مصدر نفط إلى الصين وتفوقت على روسيا الجارة الشمالية والشريك الاستراتيجي للصين.

وتابع: «أبرمت الشركات الصينية خلال العام الحالي 163 عقداً للمقاولات والتشييد بقيمة تتجاوز مليار دولار بزيادة 76% عن العام الماضي».

من جهته، قال المدير السابق بمنظمة التجارة العالمية، عبدالحميد ممدوح، إن «أسلوب السعودية في تحقيق توازن استراتيجي بين العملاقين الكبيرين مهم جدا للمملكة من الناحيتين الاستراتيجية والاقتصادية والخطوات التي تتم مع الصين من جانب والولايات المتحدة من جانب آخر تضع المملكة في موقف قوي لتحقيق مصالحها والتقدم في الأجندتين الاقتصادية والجيوسياسية».

وفي سياق متصل، قال الخبير السعودي في التجارة الدولية، د. فواز العلمي، إن المملكة والصين تستهدفان خلال الزيارة رفع رصيدهما من الاستثمارات في المنطقة من 10 مليارات دولار إلى أكثر من 60 مليار دولار خلال 10 سنوات قادمة لأن المملكة من أهم الدول المطلة على طريق الحرير والحزام البالغ عددها 65 دولة وسترتفع إلى 132 دولة، وذلك لوقوع المملكة على أفضل 3 ممرات بحرية يمر منها 18% من التجارة العالمية، ولذلك المملكة في موقع مهم جدا لاستقطاب الاستثمارات الصينية لا سيما في الصناعة والخدمات.

وأوضح العلمي أن تنمية الصادرات بين السعودية والصين ليست في صالح المملكة فقط لكنها في صالح جميع الدول المطلة على طريق الحرير.

