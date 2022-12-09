عربيات ودوليات

أقامت السعودية استقبالاً رسمياً حافلاً لضيفها الرئيس الصيني شي جين بينغ في مستهل انعقاد قمم العرب في قصر اليمامة مع الزعيم الآسيوي وسط ترقب غربي وعالمي.

وحيا شي أصدقاءه العرب في مقالة نشرتها وسائل الاعلام الصينية تزامناً مع السعودية، نوه فيها بالروابط الثقافية والاقتصادية والتاريخية عميقة الجذور بين بلاده والعرب منذ مئات السنين. وقال إن الزيارة «ستكون لتوارث الماضي وفتح الآفاق، وتكريس الصداقة التاريخية بين الصين وبين الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي والسعودية، وستفتح عصراً جديداً للعلاقات بين الصين وبين العالم العربي ودول الخليج العربية والمملكة العربية السعودية». واعتبر أن تاريخ التواصل بين الصين والدول العربية يعود إلى ما قبل أكثر من 2000 سنة، ومنذ ذلك الحين، «شهد طريق الحرير البري تبادلات كثيفة بين التجار والمسافرين، ويشهد طريق التوابل البحري تباري السفن الشراعية، حيث تتلألأ الحضارتان الصينية والعربية في طرفي قارة آسيا».

