عربيات ودوليات

كييف - أوكرانيا - الوكالات: - كان قدَر مئات الآلاف من سكان مدينة أوديسا الساحلية جنوبي أوكرانيا أن يبيتوا ليلتهم أمس من دون مياه أو كهرباء؛ فالقصف الروسي الواسع الأخير على منشآت الطاقة والبنى التحتية الحيوية الأخرى ألحق بها أمس أكبر الضرر، بالمقارنة مع 13 منطقة أخرى طالها القصف. وما أوديسا إلا آخر حلقة في مسلسل القصف الذي بات دوريا على تلك المنشآت، والذي يحرم ما لا يقل عن 10 ملايين نسمة من إمدادات الكهرباء والمياه، وما يتصل بها من خدمات التدفئة والاتصالات والإنترنت، أي انقطاعها عن نحو ثلث من تبقى من سكان أوكرانيا فيها. لكن النسبة الباقية من السكان تعيش واقعا جديدا صعبا أيضا، وإن كان أقل سوداوية، فالكهرباء تنقطع بصورة دورية، لفترات تتراوح بين ساعتين و8 ساعات، أو بصورة طارئة لفترات أطول من ذلك بكثير، ومن غير جداول زمنية معينة، بعد أن أتى القصف على نحو 60% من محطات التوليد في البلاد.

كل هذا يتزامن مع حلول فصل الشتاء، وتراجع درجات الحرارة في عموم البلاد إلى ما دون الصفر، وصولا إلى 10 درجات تحت الصفر في بعض المناطق، الأمر الذي يراه كثيرون أقسى وأشد عليهم من نيران الحرب ذاتها. ذلك لأن البرد دخل كل البيوت خلال الأسبوع الماضي، ويهدد بأن يكون ضيفا ثقيلا دائما عليها، إذا ما استمر قصف منشآت الطاقة. كل ما سبق ينعكس بشكل واضح على نمط حياة الأوكرانيين، الذي بات يُنظَّم -في البيت والعمل- على أساس انقطاع الكهرباء، الذي أوقف بدوره معظم وسائل المواصلات الكهربائية، وسبب كثيرا من حوادث المرور، وألغى كثيرا أيضا من عادات الحياة السابقة، وحتى حاجاتها الضرورية. وفي السياق ذاته، قال الشاب أنتون «هواتفنا النقالة تحولت إلى مصابيح، وحضور كل مباريات بطولة كأس العالم التي انتظرناها بات ترفا وحلما صعب المنال. نشكر الرب، لأن كثيرا من النساء والأطفال خارج البلاد، ولا يعيشون هذا الواقع».

هذا الواقع يشغل الجميع، لا سيما أن الشتاء لا يزال في أوله، والقادم قد يكون أشد وأخطر، في ظل دعوات و«تلميحات» مسؤولين إلى ضرورة «ترك المدن»، واللجوء إلى دفء الحطب في القرى. أما السلطات، فعمدت إلى نشر نحو 4800 موقع في شتى المناطق، ضمن مدارس وجامعات وأقسام شرطة وغيرها من المباني والمقار العامة والحكومية، أو حتى من خلال نصب خيام خاصة سمتها «نقاط الصمود»، أو نقاط «حياة لا تقهر».

وهذه النقاط مزودة بمولدات كهرباء لشحن الهواتف وتشغيل المدافئ، وكذلك بمياه وشبكة إنترنت وكراسي وحتى أسرّة، إضافة إلى توفر بعض الأطعمة، وإمكانية احتساء الشاي الساخن.

