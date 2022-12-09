عربيات ودوليات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، إن قواته ستواصل قصف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، مشددا على أن بلاده لم تكن البادئة بسلوك هذا النهج في الحرب.

ونقلت وكالة «تاس» عن بوتين قوله خلال تكريمه قادة عسكريين في حفل بمناسبة يوم أبطال الوطن: «روسيا استهدفت البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، لكنها لم تكن من بادر إلى ذلك فقد جاءت الضربات الأولى من طرف من ضربوا جسر القرم».

وأضاف: «الغرب يتجاهل ما تقوم به أوكرانيا ضد روسيا، لكن خطوات موسكو وردودها تسبب دائما موجة عارمة من الضجيج الإعلامي».

وتابع: «لن تؤثر الضجة والصخب الإعلاميان المصاحبان لسير العملية الروسية على تحركات موسكو في أوكرانيا وأداء المهام القتالية».

وشدد الرئيس الروسي على أن قوات الطيران «تساهم في فاعلية أداء القوات الروسية خلال العملية الخاصة». جاءت تصريحات بوتين بعد يوم من إقراره بأن النزاع في أوكرانيا «طويل»، لكنه أشاد بما اعتبرها «نتائج مهمة» تحققت، في إشارة الى إعلانه ضم 4 مناطق شرقي أوكرانيا، فيما تحدث عن الظروف التي يمكن أن تدفع موسكو لاستخدام السلاح النووي. ووصف بوتين الأربعاء ترسانة بلاده النووية بـ«عنصر ردع» في الصراع الأوكراني، لكنه احتج عندما طُلب منه التعهد بألا تكون روسيا البادئة باستخدامها.

