دوليه

يُعتبر مدرب هولندا، لويس فان غال، من مدرسة ملتزمة لا تخالف مبادئها، لكنّه وضعها جانبا بعض الشيء عندما وقف خلف نجمه «المُصاب» ممفيس ديباي، مؤكدا ثقته الكبيرة به عشية «المونديال».

وأصيب ديباي في أوتار الركبة أثناء مشاركته الدولية في سبتمبر الماضي واستغرق تعافيه وقتًا أطول من المتوقع، لكنّ فان غال أظهر استعدادا للتعامل مع لياقة ثاني أفضل هداف للبلاد.

وقال فان غال عندما أعلن عن تشكيلته الشهر الماضي: «كان ممفيس مهما جدًا لهذه المجموعة، ليس فقط كلاعب كرة قدم ولكن أيضًا كإنسان. لذا نعم، لقد تركت مساحة مفتوحة له».

وأوضح فان غال عند وصوله إلى قطر «إنه لاعب استثنائي ولذا فقد تركت مبادئي جانبًا، لأنني أعتبره مهمًا للغاية لفريقي. شرحت هذا للاعبين، لأنني أفعل كل هذا من أجل ممفيس، وقبل اللاعبون ذلك».

وبدأ ديباي مسيرته الدولية عندما كان يبلغ من العمر 20 عامًا واحتل مع منتخب بلاده المركز الثالث تحت قيادة فان غال نفسه في كأس العالم 2014، لكنه كان جزءًا من الفريق الذي غاب عن المشاركة في روسيا قبل 4 سنوات.

وأكد مهاجم برشلونة الإسباني، أنه لا يمكن مواجهة فشل آخر بتسجيل 12 هدفًا في تصفيات كأس العالم 2022 - وهو أعلى مجموع في أوروبا بالتساوي مع المهاجم الإنكليزي هاري كين.

وأعاد فان غال بحذر ديباي إلى الفريق، واستخدمه بديلاً في أول مباراتين لهولندا في البطولة.

فساعد في صنع أحد الأهداف عندما فازت هولندا 2-0 على السنغال في مباراتها الافتتاحية، ولعب الشوط الثاني بالتعادل 1-1 مع الإكوادور.

ثم بدأ ديباي أول مباراة له منذ أكثر من شهرين، حيث حسم المنتخب البرتقالي مكانه في الأدوار الإقصائية بفوزه 2-0 على قطر المضيفة.

وحوّل فرنكي دي يونغ تسديدة ديباي من مسافة قريبة ليحسم النتيجة وتأهل الهولنديون إلى الدور ثمن النهائي لمواجهة الولايات المتحدة.

في مواجهة الأميركيين القليلي الخبرة، توج ديباي هجمة رائعة شهدت 21 تمريرة بإحراز الهدف الأول في الفوز 3-1. وكان هدفه الـ43 في 85 مباراة دولية مع هولندا منذ ظهوره الأول عام 2013.

مما دفعه إلى التفوّق على كلاس-يان هونتيلار وليصبح على مسافة 7 اهداف من الرقم القياسي المسجل باسم روبن فان بيرسي.

وقال فان غال: «هناك فارق كبير إذا أشركت ممفيس ديباي أم لا»، وذلك في ردّه عن المقارنة بينه وبين دور أريين روبن في كأس العالم 2014.

