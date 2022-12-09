دوليه

أكد أحد اللاعبين البارزين في صفوف منتخب الأرجنتين، جهوزيته لمواجهة هولندا، اليوم ، في الدور ربع النهائي. وكان رودريغو دي باول، قد غاب عن التدريبات الجماعية للأرجنتين، أول من أمس.

وزعمت تقارير، بأن اللاعب يعاني من انزعاج عضلي في أحد أوتار الركبة، ومهدد بالغياب عن المباراة المقبلة ضد الطواحين. ونشر دي باول صورة له بالكرة في ملعب التدريبات، على حسابه بشبكة «إنستغرام»، وكتب عليها: «كل شيء على ما يرام. نواصل العمل ونجهز التفاصيل الأخيرة لخوض نهائي جديد!!! هيا بنا يا فريق». وكان المنتخب الأرجنتيني تفوق على أستراليا 2-1 في الدور ثمن النهائي من كأس العالم.

