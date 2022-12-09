دوليه

أبدى أندريس نوبرت حارس مرمى منتخب هولندا، فخره الشديد بالتواجد في منافسات المونديال. ويعد نوبرت من ظواهر المونديال، حيث إنه وبدون خوض أي مباراة دولية، وقع اختيار المدرب لويس فان غال، عليه ليشارك مع الطواحين في كأس العالم. وتم استدعاء نوبرت لأول مرة للمنتخب الهولندي في سبتمبر الماضي، ولكنه لم يشارك في أي مباراة حتى انطلاق البطولة، الذي شهد ظهوره الأول في عرين هولندا أمام السنغال، وانتهت بفوز المنتخب الأوروبي 2-0. وقال حارس هيرينفين في تصريحاته: «عندما تكون صغيرا، تحلم بالتواجد في المونديال. دائما ما راودني هذا الحلم. كان يبدو مستحيلا، ولكني قاتلت دائما من أجله». وتابع: «هناك مدرب واحد فقط كان بإمكانه التفكير في للمشاركة في المونديال، وهو مدربنا الحالي فان غال. أنا فخور بالتواجد هنا. يجب أن أواصل العمل. هذا هو الأهم». وحول المواجهة المرتقبة ضد الأرجنتين وميسي، علق: «هو لاعب عظيم ولكنه قد يخطئ أحيانا، لقد شاهدناه في البطولة». وأوضح: «ميسي بشر مثلنا في النهاية، بالطبع هو لاعب كبير، ولكنه قد يخطئ أيضا». كما أثنى نوبرت على فان غال، مؤكدا أنه مدرب كبير ويحفز اللاعبين دائما على مواصلة العمل والقتال للدخول في التشكيل.