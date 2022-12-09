دوليه

يتطلع منتخب البرازيل لـ«رقصة جديدة» في حملته نحو استعادة لقب كأس العالم، الغائب عن خزائنه منذ 20 عاما، حينما يواجه منتخب كرواتيا، الطامح لتحقيق إنجاز جديد، عندما يلتقيان اليوم، على ملعب المدينة التعليمية في ربع نهائي المونديال.

ويأمل المنتخب البرازيلي، الوحيد الذي شارك في جميع نسخ كأس العالم الـ 22، في بلوغ الدور نصف النهائي للمونديال للمرة الـ 12 في تاريخه بالبطولة، التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها برصيد 5 ألقاب. ومنذ تتويجه بلقبه الأخير في المونديال بنسخة عام 2002 في كوريا الجنوبية واليابان، لم يتمكن منتخب البرازيل من اجتياز ربع النهائي سوى مرة وحيدة، حينما استضاف المسابقة على ملاعبه عام 2014. وبعدما قدم أداء متذبذبا خلال مشواره في مرحلة المجموعات بالمونديال القطري رغم تربعه على صدارة ترتيب المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط، قدم منتخب البرازيل أقوى عروضه بالنسخة الحالية، حينما اكتسح نظيره الكوري الجنوبي (4-1) في ثمن النهائي، ليحافظ على مقعده الدائم في ربع النهائي بالمونديال للنسخة الثامنة على التوالي. وبعث السامبا رسالة شديدة اللهجة لمنافسيه، أكد خلالها قدومه بقوة للوقوف مجددا على منصة التتويج في نهاية المطاف. وعقب تعافيه من الإصابة في كاحل القدم التي تعرض لها في المباراة الافتتاحية للبرازيل في المونديال الحالي أمام صربيا ومشاركته في مواجهة كوريا الجنوبية، يسعى نيمار لقيادة منتخب راقصي السامبا نحو تحقيق انتصار جديد في المونديال.

وأحرز نيمار هدفا من ركلة جزاء في شباك كوريا الجنوبية، ليرفع رصيده إلى 76 هدفا دوليا، ويصبح بحاجة لتسجيل هدف وحيد لمعادلة رقم أيقونة الكرة البرازيلية بيليه، الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل. وبهدفه في كوريا الجنوبية، الذي حمل الرقم 7 في 12 مباراة خاضها مع الفريق خلال مسيرته في المونديال التي بدأت بنسخة 2014، أصبح نيمار ثالث لاعب يهز الشباك في 3 نسخ لكأس العالم على الأقل مع منتخب البرازيل، خلف بيليه والظاهرة رونالدو. وحرص لاعبو منتخب البرازيل على توجيه رسالة دعم لبيليه، الذي يعاني من مرض سرطان القولون، بعد الفوز على كوريا الجنوبية، حيث رفعوا لافتة عليها صورته واسمه والتقطوا معها صورة تذكارية. ووجه نيمار رسالة للنجم الملقب بالجوهرة السوداء، حيث قال: «من الصعب للغاية الحديث عما يمر به بيليه، ولكن أتمنى له الشفاء العاجل، وأن يكون سعيدا بهذا الانتصار الذي حققناه».

من جانبه، يطمح منتخب كرواتيا، وصيف نسخة المونديال الماضي بروسيا، في التأهل للمربع الذهبي للمرة الثالثة في تاريخه والثانية على التوالي، رغم صعوبة المهمة التي تنتظره. ومثلما تأهل إلى ربع النهائي عقب فوزه على منتخب الدنمارك بركلات الترجيح في المونديال الماضي قبل 4 أعوام، اقتنص المنتخب الكرواتي ورقة الترشح للدور ذاته في النسخة الحالية بعد اللجوء لركلات الترجيح، التي ابتسمت له خلال مباراته ضد منتخب اليابان بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1).

وجاء التأهل الصعب لربع النهائي نتيجة طبيعية لتذبذب أداء لاعبي منتخب كرواتيا، الذي صعد للأدوار الإقصائية بعد حلوله ثانيا في ترتيب المجموعة السادسة خلف المغرب برصيد 5 نقاط، عقب تحقيقه انتصارا وحيدا وتعادله في مباراتين.

وارتدى دومينيك ليفاكوفيتش، حارس مرمى كرواتيا، قفاز الإجادة، بعدما تصدى لثلاث ركلات ترجيح أمام اليابان، ليقود بلاده لبلوغ ربع النهائي للمرة الثالثة في تاريخه والثانية على التوالي.

وبات ليفاكوفيتش، الذي فاز بجائزة رجل المباراة أمام اليابان، ثالث حارس في تاريخ كأس العالم ينقذ 3 ركلات ترجيح بعد البرتغالي ريكاردو ضد إنكلترا عام 2006، والكرواتي دانييل سوباسيتش أمام الدنمارك في النسخة الماضية.

وأكد زلاتكو داليتش، المدير الفني لمنتخب كرواتيا، أن فريقه لا يخشى مواجهة خط هجوم منتخب البرازيل «المرعب»، مشددا على أنه لا ينبغي استبعاد فوز فريقه، الذي بلغ الدور نصف النهائي بالمونديال في مشاركتيه الوحيدتين بربع النهائي للبطولة عامي 1998 و2018.

وقال داليتش: «إنهم المرشحون الأوفر حظا، دعونا نواجه الأمر. إنهم أقوى وأفضل منتخب في كأس العالم. أعتقد أنه ليس لدينا ما نخشاه. نحن بحاجة لدخول المباراة بإيمان كبير وثقة بالنفس والبحث عن فرصنا. سوف نستمتع بمواجهة البرازيل، هذا كل شيء». وبصفة عامة، لم يحقق منتخب كرواتيا أي انتصار خلال لقاءاته الأربعة التي خاضها ضد البرازيل على الصعيدين الرسمي أو الودي، حيث حقق تعادلا وحيدا خلالها وتلقى 3 هزائم.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من تلك المباراة في الدور نصف النهائي على ملعب لوسيل الثلاثاء المقبل مع الفائز من مباراة الأرجنتين وهولندا.

