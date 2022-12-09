دوليه

أشاد ريفالدو أسطورة منتخب البرازيل، بمستوى المغرب خلال فوزه بركلات الترجيح على إسبانيا في ثمن نهائي المونديال. وقال ريفالدو في تصريحات اعلامية: «المنتخب المغربي كان أكثر شراسة فيما يتعلق بالالتحامات». وأضاف: «منتخب المغرب أدار المباراة بأفضل طريقة ممكنة، الاسبان سيطروا على الكرة في أغلب أوقات المباراة لكن دون فاعلية أو تأثير». وتابع: «المنتخب الإسباني لم يتمكن من إيجاد طريقة لاختراق دفاع المغرب، كان يجب على المدرب لويس إنريكي تغيير أسلوب اللعب». وأوضح: «أعتقد أن إنريكي حاول تغيير أسلوب اللعب، لكنه لم يستطع وبات عاجزا بسبب صلابة دفاع المغرب». وحول مواجهة البرازيل ضد كرواتيا، علق: «المهمة ليست سهلة، لكن المنتخب البرازيلي يقدم أفضل أداء وهو مرشح بارز للتتويج، أنا أثق في ذلك».