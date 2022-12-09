دوليه

سابق أليكس ساندرو ظهير البرازيل، الذي عانى من آلام عضلية في ثاني مباريات المونديال أمام سويسرا، الزمن للحاق بمواجهة كرواتيا، في ربع النهائي. وعاد أليكس ساندرو لتدريبات الكرة، أول من أمس، لتزداد فرص لحاقه بمواجهة وصيف بطل العالم. وبعد حصولهم على يوم راحة لقضائه مع عائلاتهم، عاد رفاق النجم نيمار للتدريبات الجماعية، قبل يومين من المباراة الحاسمة. ويأمل تيتي في استعادة خدمات ساندرو حتى يمتلك ظهيرا أصليا في هذا المركز، لا سيما بعد إصابة أليكس تيليس التي أبعدته عن المونديال، وهو ما أجبر المدرب على إشراك دانيلو في هذا المركز، مع استخدام ميليتاو في الجانب الأيمن.