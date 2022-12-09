دوليه

نفى الاتحاد البرتغالي لكرة القدم امس أن يكون النجم كريستيانو رونالدو قد هدّد بمغادرة معسكر المنتخب في كأس العالم 2022 في قطر، لعدم مشاركته أساسياً ضد سويسرا في الدور ثمن النهائي.

واتخذ المدرب فرناندو سانتوس قراراً مفاجئاً بإبقاء رونالدو على دكة البدلاء الثلاثاء، وسجل بديله اليافع غونسالو راموس ثلاثية «هاتريك» في الفوز الكاسح 1-6 على سويسرا.

ودخل رونالدو في الدقيقة 73 عندما كانت «سيليساو أوروبا» متقدمة 1-5، ولكن صحيفة «ريكورد» البرتغالية أفادت أن المهاجم سبق أن هدّد في المغادرة بعد محادثة مشحونة مع سانتوس.

قال الاتحاد في بيان: «يوضح الاتحاد أنّ قائد سيليساو لم يهدّد أبداً في الرحيل عن المنتخب خلال الإقامة في قطر».

وتابع: «كل يوم، يعمل رونالدو على تعزيز سجله الاستثنائي في خدمة المنتخب والبلاد، وهذا أمر يجب أن يُحترم».

وقال الاتحاد أن مشاركة رونالدو الذي سجل هدفاً واحداً في قطر من ضربة جزاء في الدور الأول ضد غانا، في المباراة أمام سويسرا كان دليلا آخر على التزامه.

يُعتبر رونالدو أكثر اللاعبين مشاركة مع البرتغال وهو أفضل الهدّاف الدوليين في تاريخ كرة القدم. وتلتقي البرتغال مع المغرب غداً في الدور ربع النهائي ومن المحتمل أن يشارك راموس أساسياً بدلاً من رونالدو مجدداً. ولم يتدرب الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات مع البدلاء الآخرين أول من أمس، بل شارك في حصة في قاعة الرياضة إلى جانب الذين شاركوا أساسيين ضد سويسرا.

