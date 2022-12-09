دوليه

يحلم المنتخب المغربي في بلوغ الدور نصف النهائي من مونديال قطر 2022، عندما يتواجه مع منافسه البرتغالي غداً على ستاد الثمامة في ربع نهائي البطولة، وتسجيل إنجاز تاريخي للكرتين المغربية والأفريقية للمرة الأولى في تاريخهما.

وبفوزه على إسبانيا، دخل المنتخب المغربي نادي الثمانية الكبار في المونديال ليصبح أول دولة عربية تبلغ ربع نهائي كأس العالم. وينطلق ربع النهائي اليوم، مع تأهل خمسة منتخبات أوروبية، 2 من أميركا الجنوبية والمغرب. ومن أصل 21 نسخة في المونديال، توجت أوروبا 12 مرة وأميركا الجنوبية 9 مرات. فهل يفعلها «الأسود» ويمنحون القارة السمراء أول لقب في تاريخها؟.

وافتك «أسود الأطلس» مقعدا تاريخيا ضمن صفوة المنتخبات الكبرى عندما بلغوا ربع النهائي بعد أن حقق مفاجأة كبرى بتخطيه إسبانيا القوية. وفيما كانت المنتخبات الكبرى تقوم بـ«تصفية» من هم أقل مكانة كرويا، كان للمغرب كلمة مختلفة، عندما صدم إسبانيا بطلة 2010 وأوروبا 2008 و2012 بركلات الترجيح الثلاثاء وأعادها مبكرا إلى مدريد. وبدأت «تصفية ممثلي القارات المغمورة» في ثمن النهائي مع إقصاء هولندا الوصيفة ثلاث مرات الولايات المتحدة (3-1) والأرجنتين أستراليا (2-1) بدون مقاومة كبيرة. وفيما تلاعبت فرنسا بطلة 1998 و2018 بمنتخب من القارة العجوز عندما خاضت نزهة أمام بولندا (3-1)، استمتع الإنكليز أبطال 1966 بثلاثية أمام بطل أفريقيا السنغال 3-0. وكانت اليابان الوحيدة التي قاومت من قارة آسيا، لكن ركلات الترجيح لم تسعفها أمام كرواتيا وصيفة 2018 وخصوصا حارسها دومينيك ليفاكوفيتش الذي صد ثلاث كرات. أما البرازيل، حاملة اللقب خمس مرات آخرها في 2002، فسحقت كوريا الجنوبية 4-1، والبرتغال اكتسحت سويسرا 6-1 في نزال أوروبي. لكن الاختراق الوحيد لربع النهائي لممثل أفريقي أو آسيوي أو أميركي شمالي، جاء من المغرب البعيد كيلومترات قليلة عن إسبانيا بعد جرها إلى ركلات ترجيح كان بطلها حارسه ياسين بونو (3-0).

وصرح مدرب إسبانيا لويس إنريكي بعد المواجهة: «سيطرنا تماما على المباراة، من المخجل أن الأمور سارت بهذا الشكل». وأضاف: «اللعب أمام فريق مثل المغرب يبذل لاعبوه جهدا كبيرا هو أصعب شيء». وتابع: «دفعنا الثمن في ركلات الترجيح، لكني فخور للغاية بالفريق وبكل اللاعبين. أشعر بالأسف حول النتيجة لكني أهنئ المغرب».

وإزاء هذا الإنجاز التاريخي، كان مدرب المغرب وليد الركراكي صريحا بعد إقصاء إسبانيا بركلات ترجيح تلت التعادل السلبي في ملعب المدينة التعليمية. وردا على سؤال حول سعيه لمنع ايصال الكرة إلى لاعب الوسط الدفاعي سيرجيو بوسكيتس، قال المدرب الشاب «بالضبط. لقد تقبلنا عدم الاستحواذ. لدينا التواضع لنقول إننا لسنا فرنسا، أو ألمانيا أو إنكلترا للتنافس على صعيد الاستحواذ».

وتابع مدرب الوداد البيضاوي السابق الذي حل بدلا من البوسني وحيد خليلوزيتش قبل شهرين من البطولة لخلافات الأخير مع بعض اللاعبين أبرزهم النجم حكيم زياش «مع ذلك، فشلت هذه الدول في أخذ الكرة منهم (لإسبانيا). لم يفلح أحد. أنا لست ساحرا». وبعد دور أول خارق تصدر فيه مجموعة نارية، بتعادل سلبي مع كرواتيا، فوز على بلجيكا القوية 2-0 ثم كندا 2-1، هكذا تخلَص «أسود الأطلس» من نجوم «لا روخا»: «عملنا أربعة أيام على خطة اللعب هذه. كنا نعرف أن بوسكيتس، غافي وبيدري هم المفتاح. أغلق مهاجمونا ولاعبو وسطنا كل زوايا التمرير. كان علينا أن نعرف إلى متى نحن قادرون على الاستمرار. احتُرمت خطة اللعب، ثم جاءت ركلات الترجيح، اليانصيب». مع إقصاء ممثلي آسيا، أميركا الشمالية وأفريقيا، بقي المغرب ممثلا وحيدا لقارات لعبت دوما الأدوار الثانوية في كأس العالم.

عن تمثيل أفريقيا في ربع النهائي، للمرة الرابعة في تاريخ المسابقة، بعد الكاميرون (1990)، السنغال (2002) وغانا (2010)، قال الركراكي: «نسعى أن نكون قاطرة في أفريقيا. القارة تتقدم، والمغرب قام بجهود كبيرة. وصلت عام 2013، ومنذ تلك الفترة شاهدت الملاعب تتطور، قام الاتحاد بجهود كبير وجلالته وفر الكثير من الإمكانات. بات لدينا اليوم ملاعب من مستوى رفيع، تلقينا تدريبا للكوادر، لدينا ثلاثة أو أربعة لاعبين متخرجين في أكاديمية محمد السادس».

وتابع المدرب المحلي المغربي: «أنا مثال جيد على ذلك: أنا منتج محلي. تلقيت دبلومي في فرنسا، لكن بلد جذوري منحني الفرصة. يجب أن أرد لهم هذا الجميل».

