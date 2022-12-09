دوليه

لم يتحول ياسين بونو إلى حارس مرمى ذي مستوى عالمي بين عشية وضحاها، فهو متألق منذ سنوات عدة سواء مع فريقه إشبيلية الإسباني أو بصفوف المنتخب المغربي. فقد كان أفضل حارس بدوري الليغا في موسم 2021-2022 متقدما على نظيره في ريال مدريد تيبو كورتوا. لكنه بلا شك تحول إلى بطل بعد المباراة الأسطورية التي أداها أمام منتخب «الروخا» في ثمن نهائي المونديال، والتي شهدت بلوغ «الأسود» ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخ مشاركاتهم الست بكأس العالم.

وأصبح بونو «بطلا» في قلوب الملايين بالمغرب وخارجه، وبات قلعة «أسود الأطلس» وسلاحاً إضافياً بين أيدي المدرب وليد الركراكي في البطولة العالمية المقبلة على أدوارها المصيرية ابتداء من ربع النهائي المقرر إجراؤه اليوم وغدا.

وقد انهالت عليه الإشادات عقب تأهل «الأسود» إلى دور الثمانية في مباراة مثيرة كان بطلها بونو «العجيب» الذي تألق وحرم الفريق «الأحمر» (الروخا) من هز الشباك، بل طارده حتى خلال ركلات الترجيح عندما وقف كالجدار أمام سولر وبوسكيتس فيما اصطدمت تسديدة سرابيا بالقائم وكأن الكرة أرادت الإفلات من قبضة حارس إشبيلية، والقصد هنا ياسين «البطل».

ولم يقل بونو المولود في 5 أبريل 1991 بمدينة مونتريال الكندية حيث هاجر والداه، عن نفسه شيئا عقب التأهل واكتفى بالإشادة بتشجيعات الجمهور المغربي. فنعته المدونون «جدار المغرب»، فيما أكد بادو الزاكي لصحيفة «المنتخب» المغربية، «كل هذا الذي يحققه (بونو) هو نتاج لعمل طويل وشاق مطبوع بكثير من الصبر والإرادة، فليس من السهل أبدا أن تصبح أحد أفضل حراس المونديال».

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الدولي «فيفا» باللغة العربية على تويتر تغريدة مرفقة بصورة بونو «سد مراكش، جدار كازابلانكا، حارس المغرب». وبات «أسد الأطلس» مرتبطا بنادي إشبيلية والأندلس لغاية 2025. فليس غريباً عليه أن يقف أمام لاعبي «الروخا» في الدوحة، ويفسد نيتهم ويبطل هدفهم بالتقدم نحو ربع نهائي المونديال.

