دوليه

كشفت صحيفة ميرور البريطانية عن أنباء سارة للجهاز الفني لمنتخب إنكلترا قبل المواجهة المرتقبة أمام فرنسا في ربع النهائي غدا. وذكرت الصحيفة أن اللاعب رحيم ستيرلينغ سيعود بنسبة كبيرة إلى قطر، للالتحاق بتدريبات «الأسود الثلاثة»، استعداداً لمواجهة «الديوك». وأوضحت أن ستيرلينغ عقب عودته إلى إنكلترا بسبب عملية السطو المسلح على منزله، سيتلقى التأكيدات النهائية من الجهات الأمنية حتى يتمكن من السفر إلى الدوحة. وكان لاعب تشلسي غادر معسكر إنكلترا قبل مواجهة السنغال في ثمن النهائي بعدما تعرض منزله للسطو من بعض اللصوص.

