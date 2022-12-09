دوليه

سجل الأهلي انتصاراً جديداً وهو الخامس توالياً في الدوري المصري الممتاز، وهذه المرة جاء على حساب غزل المحلة بهدفين نظيفين أول من أمس ضمن منافسات الجولة السادسة، ليواصل الفريق الأحمر صدارته للبطولة برصيد 15 نقطة، فيما تراجع غزل المحلة للمركز الرابع بعد أن تجمد رصيده عند 10 نقاط.

ونجح محترف الأهلي بيرسي تاو في تسجيل أول أهداف اللقاء بعد عرضية متقنة من التونسي علي معلول أودعها الجنوب أفريقي الشباك بالدقيقة 16.

ونجح البرازيلي برونو سافيو في ترجمة سيطرة الأهلي على مجريات اللعب بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 30، بعد مهارة مميزة من أحمد عبد القادر الذي راوغ دفاع المحلة قبل التمرير لسافيو. واستعاد الزمالك نغمة الانتصارات، بفوز عريض على مضيفه طلائع الجيش برباعية نظيفة.تقدم الزمالك قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول بهدف أحمد مصطفى «زيزو»، فيما سجل 3 أهداف دفعة واحدة في الشوط الثاني عن طريق إمام عاشور، أحمد فتوح ويوسف أسامة نبيه في الدقائق 57، 83، 90 على التوالي. وأهدر «زيزو» ركلة جزاء في الدقيقة 76، تصدى لها عماد السيد حارس الطلائع.وكان الفريق الأبيض تعثر في الجولتين الماضيتين، بالتعادل مع إنبي (1-1) والمصري (2-2)، ليستعيد طعم الفوز ويحتل المركز الثاني في الدوري برصيد 11 نقطة.في المقابل، يحتل طلائع الجيش المركز الـ13 في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط، حصدها في 5 مباريات أيضا.

وفي باقي المباريات تغلب بيراميدز على المقاولون العرب بهدفين نظيفين فيما تعادل فاركو مع الداخلية 1-1.

