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حقق القادسية انتصارا صريحا على الشباب 88-65 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس ضمن الجولة السادسة من الدور التمهيدي لدوري كرة السلة والتي شهدت أيضا فوز النصر على اليرموك 96-76.

ورفع القادسية رصيده بهذا الفوز إلى 9 نقاط، كما ارتفع رصيد النصر إلى 8 نقاط، فيما أصبح رصيد الشباب 7 نقاط واليرموك 6 نقاط. وينص نظام البطولة على تأهل الفرق الستة الاولى في الدور التمهيدي الى الدور الثاني الذي سيقام بنظام الدوري من ثلاثة أدوار على أن يلتقي بعدها الاول مع الرابع والثاني مع الثالث بنظام «بلاي اوف» من ثلاث مواجهات في نصف النهائي.

في المباراة الأولى بدأ القادسية اللقاء بقوة في محاولة لفرض سيطرته مبكراً وتجنب مفاجآت الشباب، وكان له ما أراد من خلال التقدم في نهاية الربع الأول 20-13، وحافظ الأصفر على تقدمه في الربع الثاني بفضل تميز لاعبيه عبدالمحسن مرتضى وعبدالله توفيق والمحترفين الأميركي لوري والصربي ستاميتش الذي سجل 28 نقطة كأفضل مسجل للفريق، وأنهى القادسية الربع الثاني بفارق 15 نقطة 47-32. ولم يجد الأصفر صعوبة في تعزيز تقدمه في الربع الثالث وسط محاولات جادة من قبل لاعبي الشباب لتقليص الفارق لينتهي الربع بتقدم القادسية 73-52. ولم يشهد الربع الأخير أي جديد وسط سيطرة قدساوية منحت الفريق الفوز بأريحية 88-65.

وفي المباراة الثانية قدم النصر عرضاً مميزاً وسط تألق محترفه الأميركي جولين روسو الذي سجل 31 نقطة ليقود فريقه إلى فوز مستحق. وأنهى النصر أرباع اللقاء جميعها لصالحه 22-10، و45-30، 69-50، قبل أن ينهي المباراة بفارق 20 نقطة 96-76.

