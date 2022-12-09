محلية

تنطلق اليوم أولى جولات بطولة الكويت للزوارق السريعة للموسم الحالي 2022/2023 التي تنظمها لجنة الزوارق السريعة والويك بورد في النادي البحري برعاية رئيس اللجنة الأولمبية الشيخ فهد الناصر بمشاركة 69 متسابقا. وستبدأ المنافسات الساعة 11 صباحا في المنطقة البحرية للمارينا كريسنت، على ان تختتم الساعة 5 عصرا وسيعقبها مباشرة مراسم التتويج بحضور راعي البطولة. وأفاد رئيس لجنة الزوارق السريعة والويك بورد في النادي البحري علي الشمالي أن البطولة ستقام على مدار 5 جولات على أن تقام الجولة الثانية يوم 23 الشهر الحالي والثالثة في 6 يناير والرابعة في 20 الشهر ذاته والخامسة والختامية في 3 فبراير.