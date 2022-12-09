محلية

زار وفد من اتحاد الكرة ستاد الميناء الدولي، وستاد البصرة الدولي صباح أمس، وضم الوفد رئيس الاتحاد عبدالله الشاهين، ونائب رئيس الاتحاد للشؤون الإدارية والفنية هايف المطيري، ونائب الرئيس للشؤون المالية أحمد عقلة، ومدير المنتخبات الوطنية سعود المجمد، ورئيس إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالاتحاد سطام السهلي، حيث كان في استقبالهم رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، الذي رحب بالوفد الكويتي متمنيا له طيب الإقامة في بلده الثاني العراق. واطلع الشاهين والوفد المرافق له على ستاد الميناء الدولي، وستاد البصرة الدولي، اللذين سيستضيفان منافسات بطولة خليجي 25، المقررة إقامتها خلال الفترة من 6 إلى 19 من يناير المقبل.

وأكد الشاهين خلال الزيارة دعمه ومساندته للاتحاد العراقي من أجل انجاح بطولة «خليجي 25»، مشيدا بإمكانيات ستاد الميناء الدولي، وستاد البصرة الدولي.

وأشاد الشاهين بحفاوة الاستقبال، وكرم الضيافة، مشددا على أن الاتحاد العراقي يبذل جهوداً مضاعفة بشأن تنظيم البطولة، من أجل تنظيم يلقى تقدير وفود المنتخبات الخليجية وإشادتهم. وشدد الشاهين على أن الجماهير الخليجية التي ستحضر منافسات البطولة، تحظى باهتمام منقطع النظير من قبل اللجنة المنظمة. ويلتقي المنتخب الكويت وشقيقه العراقي وديا يوم 30 ديسمبر الجاري، في افتتاح ستاد الميناء الدولي، وذلك بدعوة من قبل الاتحاد العراقي.

