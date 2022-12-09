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تأهل السالمية إلى المباراة النهائية لكأس ولي العهد بتغلبه على الساحل 5-4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 في المباراة التي جمعتهما أمس على ستاد عبدالله الخليفة. وتقدم الساحل عبر نواف ثامر (11)، وتعادل للساحل العراقي أسو رستم (90+1).

وبدأ الساحل الشوط الأول بصورة جيدة وكان الطرف الأفضل في المباراة حتى سجل هدف التقدم عبر لاعبه نواف ثامر بعد لعبة ثلاثية مع البرازيلي جيوفاني وفيصل عجب أنهاها ثامر بتسديدة قوية من الجهة اليمنى سكنت الزاوية اليمنى لمرمى حارس السالمية أحمد عادي.

وتدريجياً، بدأ السماوي في الدخول بأجواء المباراة والبحث عن تعديل النتيجة، وسنحت لمهاجميه أكثر من فرصة خطرة أبرزها للعاجي جمعة سعيد الذي تلقى تمريرة عرضية من الكولومبي كارلوس ريفاس فسددها في المرمى لكن المدافع التونسي حمزة عبده أبعدها إلى ركنية (25). وواصل السالمية هجومه في حين اعتمد الساحل على الهجمات المرتدة وكاد جيوفاني أن يضيف الهدف الثاني من إحداها، إلا أن تسديدته مرت بجوار القائم الأيمن (38)، لينتهي الشوط الأول بتقدم الساحل بهدف دون رد.

وواصل السالمية ضغطه في الشوط الثاني بحثاً عن تعديل النتيجة ودفع مدربه محمد إبراهيم بأسو رستم وعذبي شهاب في أول 10 دقائق من هذا الشوط. وكاد جمعة سعيد أن يسجل هدف التعديل برأسية ارتطمت بالعارضة ونزلت على خط المرمى وأمسكها الحارس الخالدي في الوقت المناسب (55). وانتظر السالمية حتى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع لتسجيل هدف التعادل عندما مرر مبارك الفنيني كرة بينية حولها أسو رستم برأسه على يسار الحارس، لتمتد المباراة إلى الأشواط الإضافية التي لم تشهد أي تغيير في النتيجة. وفي الركلات الترجيحية سجل السالمية 5 ركلات وأضاع واحدة، في حين سجل الساحل 4 ركلات وأضاع اثنتين.

