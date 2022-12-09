محلية

في اي مقالة لا نستطيع الحديث عن احداث كأس العالم بقطر 2022 إلا ان نشكر قطر اميرا وشعبا وحكومة على ما يسخرونه لآلاف الحاضرين للبطولة، فلقد وصل عدد من شاهد مبارياتهم ما يقارب مليونين واربعمئة الف متفرج لم يشتك اي منهم من أي مشكلة في حضور المباريات او خروجهم بسلاسة من الملعب فهذا الامر لن يتكرر في البطولات المقبلة... وها نحن وصلنا الى آخر عشرة ايام من البطولة وتبقت ثماني مباريات حاسمة لتحديد بطل العالم بكرة القدم... ففي دور الثمانية سيتلاقى كل من:

• ستلعب البرازيل بكامل قوتها من اللاعبين داخل الملعب وعلى دكة الاحتياط مستخدمة كل مهاراتهم التي علمها لهم بيليه لكي يرجعوا بالكأس للبرازيل ضد فريق عنيد هو كرواتيا التي تلعب وهي تعلم بأنها ستحقق نتيجة ايجابية اذا ما احسنوا استغلال فرصهم و عدم اضاعتها فلاعبوهم ماكينات غاز لا تقف ولا تتعب.

• اما الارجنتين صاحبة اقوى جمهور بكرة القدم بالعالم فواضح ان من يحركهم ويحرك لاعبيهم داخل الملعب هو شخص واحد اسمه ميسي ضد فريق يحلم بالحصول على الكأس منذ عام 1974 عندما لعب نهائيين متتاليين مع المنتخب الالماني والارجنتيني في عام 1978 وهو الفريق الهولندي (اول من لعب الكرة الشاملة) الذي سيعمل على الوصول للنهائي لتحقيق الحلم.

• اما اسود الاطلس (المنتخب المغربي) ذاك الفريق الذي يلعب بروح عالية يمثلنا فيها كعرب و ممثلا لقارة افريقيا في دور الثمانية فهو محظوظ في ما وصل اليه ونتمنى ان يستمر ايضا على هذه النغمة نفسها عند تغلبه على اسبانيا بضربات الجزاء للتأهل للعب مع جاره المنتخب البرتغالي الذي يجب ان يلعب من غير رونالدو (من اول المباراة) حتى يضمن ان لاعبيه لن يشغلهم وضع رونالدو اكثر من سمعة الكرة البرتغالية وهذا ما كان واضحا في مباريات البرتغال في الدور الاول... فزعل رونالدو ليس اهم من فوز البرتغال كدولة.

• الفرنسيون ابطال البطولة السابقة مع الانكليز (بطل 1966) الذي يرغب في وضع النجمة الثانية على صدره منذ ذلك التاريخ آخر مرة فاز بها بكأس العالم بلندن في لقاء جارين يعرف بعضهما بعضاً جيدا خصوصا ان اغلب لاعبي الدوري الانكليزي يأتون من فرنسا لذا فالمباراة راح تكون متكافئة ويستطيع كل منتخب كسر خطط الفريق الآخر، فهم يلعبون عالمكشوف مع ان هناك سباقاً بين نجوم الفريقين لمركز هداف البطولة.

فنرجو و انا متأكد بأن هذه المباريات الاربع ستمتعنا اكثر من المباريات التي لعبت سابقا، لان تقييمي الفني الشخصي للبطولة ما زال جيدا ومرتفعا (+ C) تفهم ما تفهم مو مشكلتي...

والله من وراء القصد.

