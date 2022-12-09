محلية

يسدل الستار غداً على منافسات كأس المغفور له الشيخ علي الصباح السنوية للرماية، حيث يقام الحفل الختامي لتوزيع الكؤوس والميداليات والجوائز على الرماة والراميات الحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى بمسابقات الرماية الأولمبية (المسدس والبندقية ضغط الهواء 10 امتار ورماية القوس والسهم) للرجال والسيدات والناشئين في تمام الساعة 3:30 عصر السبت على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية. من جانب آخر، تقدم أمين الصندوق المساعد بنادي الرماية عدنان الإبراهيم باسمه وبالنيابة عن رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بجزيل شكره وتقديره إلى اللجان العاملة في هذه الكأس الغالية لما يبذلونه من جهود كبيره لإنجاح هذا الحدث الذي يحمل اسم شخصية كويتية قدمت الكثير لدولة الكويت.

كما تقدم الإبراهيم بالشكر لأسرة المغفور له الشيخ علي الصباح لما تقدمه لأبطال الرماية الكويتية من دعم مادي ومعنوي كبير، متمنياً التوفيق لجميع الرماة والراميات المشاركين في المسابقات المختلفة.وثمن الابراهيم ما حظيت به الكأس من مشاركة عدد كبير من رماة وراميات النادي ورماة الاتحاد الرياضي للحرس الوطني ورماة وراميات الاتحاد البحريني ورماة وراميات الاتحاد الكازاخستاني حيث بلغ عدد المشاركين ما يقارب من 200 رام ورامية.

