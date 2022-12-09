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تتجاوز إسطبلات الخيول في مدينة حائل والمحافظات والقرى التابعة 50 إسطبلا تعمل كلها على تربية المهر وتدريبه منذ سن الرضاعة. يقول وليد ساير الشمري صاحب أحد إسطبلات الخيول: إن رحلة الاهتمام بالخيل تبدأ من الولادة، حيث يجب الاهتمام برضاعة المهر وتلقِّي التغذية الكاملة ثم الفطام في عمر 7 أشهر، وتوضع الأمهار في أماكن تسمى البادوك حتى يتمكن المهر من الحركة بحرية كافية، وبعد ذلك يتم تعويده على اللجام والمشي ويتم ترويضه ويسمى (عسفه) عندما يصل عمره سنة وثمانية أشهر إلى سنتين لتبدأ مراحل تدريبه. فيما أفاد سامي الهملان أحد المهتمين بالخيول أن هناك محاذير عدة قبل ركوب الخيل وخاصة للأطفال، من أبرزها عدم استخدام الخيل في مَناطِق ذات تضاريس صعبة، وفي الأجواء العاصِفة والماطِرة، وضرورة التأكد من حالة المُعدِّات وجهوزيتها قبل ركوبها.

