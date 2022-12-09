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تدق في الموصل قريباً ثلاثة أجراس أطلقت عليها أسماء «غابرييل» و«ميشال» و«رافاييل» صُنعَت في مسبك فيلديو – ليه بوال في غربي فرنسا، وتُنقل إلى العراق في مارس المقبل لتستقر على برج كنيسة دير سيدة الساعة الذي دمره تنظيم الدولة الإسلامية جزئياً.

وتعتبر الكنيسة الواقعة في حي الساعة إحدى أشهر كنائس الموصل ومن المعالم البارزة للمدينة وتقع على ملتقى تقاطع شارعين رئيسيين من النسيج التاريخي الحضري.

وتعرف أيضا بأسماء مثل كنيسة اللاتين وكنيسة الآباء الدومينيكان.

وتعتبر مركزا لكثير من النشاطات الروحية والتراثية والثقافية والتعليمية، وكانت أكبر مثال حي على دورها الفعال في توحيد العلاقات الأخوية بين الموصليين، وتزويدهم بالتعاليم الدينية والثقافية والاجتماعية.

ودمر تنظيم الدولة الإسلامية هذا المَعلَم الرمزي عام 2017 قبل أن ينجح الجيش العراقي في إخراجه من المدينة.

وتشرف اليونسكو على إعادة إعمار مدينة الموصل القديمة التي دمرتها المعارك مع التنظيم، وهو مشروع تبلغ قيمته أكثر من 100 مليون دولار.

