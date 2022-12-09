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«حرفة صامدة لكنها نادرة اليوم»: هذا ما قاله زيد المحيسن لموقع CNN بالعربية وهو من محافظة الطفيلة في الأردن، الذي امتهن صناعة الشّباري الأردنية، وسكاكين الصيد، والخناجر منذ صغره رغم دراسته لتخصص هندسة الكهرباء في الجامعة، ليكون واحدا من أفراد العائلة من الجيل الخامس، الذين توارثوا حرفة يدوية أصبحت اليوم نادرة. وتعود صناعة الشّبرية التقليدية ( خنجر قصير غير معقوف النصل)، إلى 180 عامًا في الأردن، كما أن الشّبرية الأردنية من القطع الحرفية الريادية التراثية، وتتميز عن شبيهاتها في المنطقة العربية على مستوى الشكل من حيث استقامة النصل وحدّته من جهة، وانحنائه من الجهة الأخرى بما هو أقرب للمثلث.

