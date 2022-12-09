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أفاد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في السعودية، أن الأسد العربي والنعام العربي والفهد الصياد والغزال السعودي، من الكائنات الفطرية التي انقرضت تماماً من أراضي الجزيرة العربية. وقال المهتم بالحياة الفطرية والناطق باسم جمعية «رحمة» للرفق بالحيوان حمزة الغامدي: إن الغزال السعودي انقرض، وهو نوع مستقل يحمل هذا المسمى، وأعلن عن انقراضه رسميا عام 2008، مع أمل ضئيل بأن تكتشف بقايا السلالة عند أحد المربين أو في أحد الأماكن النائية. وأضاف الغامدي: «الفهد الصياد العربي هو أسرع الثدييات التي انقرضت قبل نحو خمسين عاما، ونوع فريد من فصيلة السنوريات، ويتميز برشاقة عالية. وكان الأمراء والملوك يدربونه على الصيد في رحلاتهم ويخصصون له مدربا مختصا لترويضه وتدريبه، متأثرين بالثقافة الفارسية آنذاك».