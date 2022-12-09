وطن النهار

وصل ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه ظهر امس إلى المملكة العربية السعودية وذلك لترؤس وفد دولة الكويت في اجتماع الدورة الـ 43 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والقمتين الخليجية والعربية - الصينية المنعقدة في العاصمة الرياض.

وكان في استقبال سموه على أرض مطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة الرياض ووزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر والأمين عام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.نايف الحجرف ورئيس بعثة الشرف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت سمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود وسفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي الخالد.

وكان ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد غادر والوفد الرسمي المرافق لسموه ظهر امس متوجها إلى المملكة العربية السعودية لترؤس وفد دولة الكويت في اجتماع الدورة الثالثة والأربعين للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والقمة الخليجية – الصينية والقمة العربية - الصينية والمزمع عقدها في العاصمة الرياض.

وكان في وداع سموه على أرض المطار رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون وسمو الشيخ ناصر المحمد ورئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله وسمو الشيخ صباح الخالد وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل نواف الأحمد والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد الأحمد ووزير شؤون الديوان الأميري بالإنابة المستشار محمد ضيف الله شرار وكبار المسؤولين بالدولة.

ورافق سموه وفد رسمي يضم كلا من وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر وعدد من كبار المسؤولين بالدولة.

