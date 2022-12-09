وطن النهار

التقى المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح أمس بالدكتور مانع محمد السديراوي القائم بأعمال المدير العام لمعهد الكويت للأبحاث العلمية ود. عبدالمحسن عبدالعزيز الهارون المدير التنفيذي لقطاع التسويق والعمليات التجارية بمعهد الكويت للأبحاث العلمية والوزير السابق د. علي العمير.

وتناول اللقاء أهمية البحث العلمي في التطوير والتنمية خاصة في ما يتعلق بالصناعة والطاقة وموارد الثروة الطبيعية والموارد الغذائية وحماية البيئة، والمساهمة في توطين وتطوير التكنولوجيا وتفعيل الدور الشبابي في النهوض بالدولة.

