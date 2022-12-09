وطن النهار

أشاد مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية سامي الحمد بالعلاقات الكويتية النيبالية، وقال في تصريح صحافي على هامش مشاركته في احتفال السفارة النيبالية لدى البلاد بمرور 50 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين: نحتفل اليوم بمرور 50 عاما على إقامة علاقاتنا الدبلوماسية وهي علاقات جيدة ووجود اتفاقيات تعاون بينهما. وأضاف: الجانبان يسعيان لتطوير هذه العلاقات في جميع المجالات.

ونوه إلى أن هناك رغبة لدى الجانبين لتطوير علاقاتهما، مشيرا لوجود مباحثات بين مسؤولي البلدين في هذا الجانب مع وجود رغبة لتطوير التعاون بينهما. وفي كلمته أشار سفير نيبال لدى البلاد دورجا براساد بهانداري إلى العلاقات الثنائية المتنامية في السنوات الخمسين الماضية بين نيبال والكويت، لافتا إلى بعض المشاريع الكبرى في نيبال التي يمولها الصندوق الكويتي في إطار ترتيبات قروض ميسرة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية. وقال إن هذه المشاريع تركز بشكل أساسي على الطاقة والزراعة، لافتا الى أن الكويت ظلت وجهة مهمة للعمال المهاجرين النيباليين. وأضاف أن المواطنين النيباليين الذين يعملون في الكويت يسهمون بشكل كبير في اقتصاد الكويت ويساعدون بشكل كبير في تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين على المستوى الشعبي. وأكد أن العلاقة بين نيبال والكويت نمت من قوة إلى قوة في السنوات الخمسين الماضية، مشيرا الى تبادل الزيارات بين البلدين، والتفاعلات المنتظمة على المستوى السياسي الأعلى، والتعاون في الأمور ذات الاهتمام المشترك وذات الأهمية الدولية، فضلا عن التضامن والدعم في الأوقات الصعبة والذي ساهم في تعزيز الصداقة والتفاهم المتبادل والتعاون بين نيبال والكويت على المستويين الحكومي والشعبي.

وأشار السفير بهاندار إلى التطور الجديد في مجال الربط الجوي بين نيبال والكويت في عام 2022، لافتا الى أن هناك مدينتين مهمتين في نيبال متصلتين بمدينة الكويت برحلات مباشرة تديرها ثلاث شركات طيران مختلفة.

