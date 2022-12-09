وطن النهار

استقبل النائب الاول لرئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي، أمس الخميس السفير الكويتي لدى العراق طـارق الفـرج لتعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ودعا المندلاوي إلى ضرورة تفعيل عمل اللجان المشتركة بين البلدين؛ لايجاد الحلول المناسبة لبعض الملفات العالقة، فضلا عن تنشيط عمل لجنة الصداقة النيابية العراقية – الكويتية، والتأكيد على استمرار التعاون والتنسيق المتبادل في مختلف الصعد، وحرص العراق على بناء افضل العلاقات مع دول الجوار، ولا سيما الشقيقة منها، واعتماد مبدأ الشراكة والتعاون والاحترام المتبادل، وبما يحقق المصالح المشتركة.

