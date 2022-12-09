وطن النهار

أعلنت مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار، نتائج أسماء الفائزين بمسابقات جائزة البغلي للابن البار وأبناء الكويت البررة في نسختها السادسة عشرة لعام 2022م، مشيرة إلى أنه سيتم تكريم الفائزين في التاسع عشر من الشهر الحالي تحت رعاية وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة المهندسة مي البغلي في قاعة البركة بفندق «كراون بلازا».

في هذا السياق، أكد رئيس المبرة إبراهيم طاهر البغلي، أهمية تعزيز فضيلة البر بالوالدين وكبار السن وبر الوطن والذي يسهم في تأصيل الأمن الاجتماعي، مثمنا في نفس الوقت إجراءات وزارة الشؤون لتعزيز العمل الخيري وترسيخ مكانة الكويت في العمل الإنساني.

وذكر البغلي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد مساء أمس الاول في فندق كراون بلازا، أهم الفعاليات والأنشطة التي تم تنفيذها خلال جائزة البغلي للابن البار لسنة 2022م، مبينا انه اشتملت على عقد مؤتمر صحافي للإعلان عن بدء فعاليات جائزة البغلي للابن البار، وتنظيم مسابقة البغلي للابن البار بالتنسيق مع أفراد ومؤسسات المجتمع المدني، ومسابقة وسام البغلي للابن البار للعمل التطوعي بالتعاون مع اتحاد والمبرات الخيرية، وكذلك تنظيم مسابقات التصوير الفوتوغرافي والقصة القصيرة، والشعر الشعبي والفصيح بالتنسيق مع رابطة الأدباء الكويتيين، والفنون التشكيلية بالتنسيق مع الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية.

التنافس الكبير

من جانبه، أكد رئيس اللجنة العليا للجائزة علي حسن، أن مسابقات الجائزة المختلفة شهدت تنافسا كبيرا لهذا العام بين 225 متسابقا انطبقت عليهم شروط الترشيح من أصل عدد كبير من المشاركين، مضيفا بأنه تم تقييم وتحكيم الأعمال من قبل كوادر متخصصة كل في مجاله وفق معايير محددة لكل مسابقة، حيث سيحصل الفائزون على مبالغ مادية ومجسم الابن البار الذهبي أو الفضي حسب المركز الفائز بالإضافة إلى شهادة تقديرية معتمدة من رئيس مجلس إدارة المبرة.

وأوضح حسن، أن القائمين على الجائزة يحرصون دائما على استحداث المسابقات والفعاليات والبرامج والأنشطة في كل عام بهدف تعزيز فضيلة بر الوالدين وكبار السن وبر الوطن من خلال تفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية لتحقيق الأهداف العامة للمبرة.

أبناء الكويت البررة

الشيخ مشعل مالك محمد الصباح

د. هلال مساعد الساير

د.عبدالله محمد الطريجي

الفريق الأول م. عصام سالم النهام

د. أحمد صباح الملا

أنور جواد بوخمسين

توفيق أحمد طاهر البغلي

جواد عبدالله مقصيد

حمد عبد الله المعضادي

خالد سعد القحطاني

سنان محمد الأحمد

صباح عيسى العطار

د. عادل عيسى اليوسفي

عبد الإمام عبدالله عيسى بن ثاني

عبدالعزيز محمد العجمي

علي داود دشتي

محمد يوسف المزيني

محمد فهيد العجمي

مرتضى عبد علي حسين الجدي

مريم فيصل البحر

منصور عايش السلامين

اللواء م. د. هادي ناجي القلاف