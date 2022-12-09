وطن النهار

«في إطار حرص وزارة التربية على ربط النشء بكتاب الله تعالى، وبسنة الرسول -صلى الله عليه وسلم- أقام التوجيه الفني للتربية الإسلامية في منطقة العاصمة التعليمية مسابقة بين طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية دارت حول حفظ الأذكار والأحاديث النبوية الشريفة.

وشارك في المسابقة 663 تلميذاً وتلميذة أشرف عليهم 180 من المعلمين والمعلمات في 55 مدرسة، بينما بلغ عدد الفائزين والفائزات 90 حصل كل منهم على درجة الامتياز من بينهم 6 من بطيئي التعلم.

وفي التكريم الذي حضره راعي الحفل عبدالوهاب المزيني ومدير الشؤون التعليمية في منطقة العاصمة حمد السعيد، والموجه العام بالإنابة لمادة التربية الإسلامية غانم الكندري قالت الموجهة الأولى فاطمة عبدالله الزير: إن ارتباط أبنائنا بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية المشرفة هو الحصن الذي يحميهم، والسور الذي يقيهم ويحفظهم من أي دعوة هدامة تحاول أن تنال من شباب الكويت وأهلها الطيبين.

ودعت الزير أولياء الأمور من الآباء والأمهات إلى الاستمرار في متابعة الأبناء، والحرص على المضي في طريق حفظ الأذكار والأحاديث، فضلا عن القرآن الكريم.

من جهته قال راعي المسابقة عبدالوهاب المزيني: إن مسابقة المزيني لحفظ الأذكار النبوية والتي نتشرف في وقف عبدالعزيز يوسف المزيني- رحمه الله- أن تكون المسابقة الثانية التي ندعمها ونحرص على أن تكون منبعا من منابع البر وأحد شواهد الإحسان ونحتسبها بإذن الله أجراً موصولاً للمحسن عبدالعزيز يوسف المزيني -رحمه الله-.

وأضاف: وتأتي المسابقة في عامها الثاني بالتعاون المثمر مع وزارة التربية متمثلة في منطقة العاصمة التعليمية والتوجيه الفني العام للتربية الإسلامية بحلة جديدة تتضمن قيماً إسلامية وأخلاقية مغلفة بمناحي الابتكار المختلفة بهدف غرس سنة رسولنا الكريم -صلى الله عليه وآله وسلم- في نفوس المتعلمين والمعلمين. وهذا ما شهدناه ولمسناه من بداية التخطيط لها والجهود الكبيرة في تنفيذ وانتهاء بحفل التكريم الذي نحن فيه الآن والحمد لله.

وزاد: لا يسعني في نهاية كلمتي إلا أن أبارك لكل من شارك في المسابقة بالأجر والثواب بإذن الله، وباقة تهنئة ومباركة لأبنائنا المتعلمين الفائزين بالمسابقة والمعلمين المحفزين لهم.

