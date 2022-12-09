وطن النهار

أكد رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) عبدالعزيز الإبراهيم سعي الهيئة إلى توفير بيئة حاضنة للنزاهة رافضة للفساد من خلال تحسين كفاءة الخدمات العامة وحوكمتها.

وقال لمنتدى اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي عقد تحت عنوان (التحول الرقمي ودوره في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد) إن الهيئة تحرص على إبراز موضوع التطور الرقمي لذا جاء اختيار عنوان هذا المنتدى ضمن سياق رؤية (كويت جديدة 2035) وأهداف برنامج عمل الحكومة واستراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة.

وذكر أن الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد تعد أول ميثاق دولي ملزم لمحاربة الفساد من خلال استهداف إجراءات الحماية منه وتحصين المجتمعات ضده وكشفه وتجريمه وتسهيل التعاون الدولي لاسترداد الثروات المسلوبة.

وأوضح أن محاولات المنظمات والتحالفات والدول الرامية لمكافحة الفساد «من شأنها أن تؤتي ثمارها ولو بعدت المسافة» موضحا أن الفساد ليس له حدود ولا أحد بمأمن منه.

وذكر الإبراهيم أن مواكبة التحولات الرقمية والتكنولوجية أحد أبرز أهداف الدول لضمان النمو في كل المجالات مع حمايتها وتعزيز أسباب الاستدامة لديها.

وأعرب عن تقديره للجهود الحثيثة التي يبذلها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وأمانة الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وكل فرق العمل الحكومية المنبثقة عنه وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز التعاون الدولي وتشجيع دول العالم على الإنفاذ الفعال لأحكام الاتفاقيات الأممية لمكافحة الفساد والعمل على تنفيذ قرارات مؤتمر الدول الأطراف ودعم الدول فنيا وتقنيا وقانونيا.

وشدد على أهمية الكلمة التي أوردتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في ديباجتها «أن الفساد لم يعد شأنا محليا بل ظاهرة سلبية تمس كل المجتمعات والاقتصادات مما يجعل التعاون الدولي لمنعه ومكافحته أمرا ضروريا بل ان منع الفساد والقضاء عليه مسؤولية تقع على عاتق جميع الدول وعليها أن تتعاون معا من أجل تحقيق هذه الغايات».

يذكر أن (نزاهة) تنظم هذا المنتدى بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد بمشاركة مؤسسات حكومية وخاصة وأكاديميين وخبراء دوليين وممثلي المجتمع المدني ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي والجمعية الكويتية لتقنية المعلومات إضافة لجهات أخرى.

ركائز الشفافية

من جهته، شارك المدير الاقليمي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون «unodc» الدكتور حاتم علي في كلمة مسجلة أشاد خلالها بجهود الهيئة وحسن اختيار موضوع المنتدى وأثره على مكافحة الفساد ودعم ركائز النزاهة والشفافية والمساءلة، مثمنا مثل هذه المبادرات التي تسعى إلى ميكنة القطاع العام ونظام المناقصات والمشتريات والتعاملات الإدارية والمالية في مختلف قطاعات الدولة.

وأضاف قائلا: عند وضع هذه القواعد الالكترونية يصعب الأمر على مجموعة الفاسدين ومن يحاول استغلال الأنظمة القائمة حاليا، كما أن التحول الرقمي يتيح للدولة فرصة سانحة لمراقبة منظومتها الادارية والمالية.

عرض مرئي

وعلى جانب المنتدى قدم مدير إدارة مكتب التخطيط والمتابعة في (نزاهة) خالد المزيني عرضا مرئيا عن أحد المشاريع المدرجة ضمن استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وهي تطوير منصات الحكومة الالكترونية اللازمة لميكنة الإجراءات والحصول على الخدمات العامة.

وأكد المزيني أن الرقمنة تعمل على تقليل السلطة التقديرية وزيادة الشفافية وتمكين المساءلة، إضافة إلى الحد من التفاعلات البشرية الأمر الذي يؤدي إلى تعطيل الفساد، مضيفا: أكد مجلس الوزراء من خلال مشروع برنامج عمل الحكومة 2022-2026 العمل على رقمنة الخدمات الحكومية والمكلف بتنفيذها الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وذلك تحت محور الرقابة والتقييم والرقمنة.

وقدم المزيني عدداً من التوصيات حول هذا الشأن منها ضرورة انتهاء جميع الجهات التي تقدم خدمات عامة من حصر إجراءات جميع الخدمات وأن يتم تحديد الأولوية للخدمات الأعلى خطورة وعرضة لمخاطر الفساد تمهيداً لرقمنتها، إضافة إلى نشر خطة التحول الرقمي للدولة مع تحديد متطلبات التنفيذ ومسؤوليات الجهات الحكومية كل فيما يخصه لتسهيل متابعة عملية التحول الرقمي من قبل القائمين على رصد وتقييم الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والقائمين على المؤشرات الدولية ذات العلاقة.

