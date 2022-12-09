وطن النهار

أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» عن إحالة قيادي سابق وإشرافيين في وزارة الإعلام وآخرين إلى النيابة العامة بشبهة ارتكاب جريمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام المؤثمة بنص المادة 10 من قانون حماية الأموال العامة رقم 1 لسنة 1993، وشبهة جريمة التزوير المؤثمة بنص المادة 257 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، وهي الجرائم المنصوص عليها في المادة 22 من قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد رقم 2 لسنة 2016.

وأكدت الهيئة مواصلتها الجهود والاجراءات لفحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية مكتملة الشروط التي ترد إليها، مثمنة دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة، مشددة على التزامها بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.

