وطن النهار

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة المهندسة مي البغلي، استمرار الوزارة في اتباع سياسة الباب المفتوح والاستماع الى الآراء والاقتراحات التي يقدمها المواطنون وبحث مدى الاستفادة منها في قطاعات الوزارة ومعالجة جميع الشكاوى المستحقة التي يقدمونها وفق الاطر القانونية.

ووجهت البغلي، على هامش استقبالها صباح أمس مجموعة من المواطنين والمراجعين الذين تقدموا بطلب مقابلتها عبر تطبيق «سهل»، قياديي الوزارة بضرورة تسهيل جميع الاجراءات امام الشكاوى المستحقة وتنفيذ جميع المطالب القانونية للمراجعين وكذلك لموظفي الوزارة والاسراع بوتيرة تنفيذ الاعمال الموكلة لهم وتبسيط الاجراءات امام المراجعين باستخدام جميع الوسائل المتاحة.

واشارت الى استمرار استقبال المواطنين والمراجعين والموظفين بشكل اسبوعي تطبيقا للنهج الحكومي بضرورة تطبيق سياسة الباب المفتوح في الجهات الحكومية وتنفيذا لتوجيهات القيادة الحكيمة في هذا الشأن.

