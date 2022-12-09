وطن النهار

أحالت لجنة محافظة العاصمة في المجلس البلدي المبادرة الخاصة لتجميل مدينة الكويت الى الجهاز التنفيذي لتقديم تصور متكامل عن جميع المبادرات المتعلقة بذات الموضوع لربطها ببعضها البعض وليكون التطور متسما ومتناسقا، وأجلت اللجنة خلال انعقادها أمس برئاسة فهد العبدالجادر مناقشة تجاوزات وقصور قطاع المشاريع بخصوص عقود سوق المباركية لحين ورود رد الإدارة العامة للاطفاء على الاستفسارات.

ووافقت على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص موقع المبنى المؤقت لمشروع البنك المروري، كما وافقت على تعديل الخطأ المادي الوارد بقرار المجلس البلدي.

فيما أحالت اللجنة الى الجهاز التنفيذي كتاب الهيئة العامة للطرق والنقل البري بشأن تعديل حرم الطريق بين طريق الدائري الثاني وشارع القاهرة.

