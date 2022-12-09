وطن النهار

أصدر وكيل وزارة التربية بالتكليف فيصل المقصيد، قرارا لمديري عموم المناطق التعليمية ومدير عام إدارة التعليم الخاص ومدير عام إدارة التعليم الديني، بشأن شروط شغل الوظائف الاشرافية التعليمية ووظائف التوجيه الفني للمواد الدراسية ونظام واجراءات شغلها.

وأشار المقصيد، في قراره، الى استبعاد الترشيح لوظيفة التوجيه الفني لمواد الدراسات التجارية والمكتبات والحاسب الآلي (إناث)، وكذلك استبعاد الترشيح لوظيفة رئيس قسم مواد التربية الاسلامية واللغة العربية والعلوم بجميع فروعها والاجتماعيات والاقتصاد المنزلي في المرحلة الثانوية بنات.

وأوضح القرار ان ضوابط الترشيح في المرحلة المتوسطة بنات استبعدت الترشيح لوظيفة رئيس قسم في مواد التربية الاسلامية واللغة العربية والانكليزية والحاسب الآلي والرياضيات والعلوم والاجتماعيات والتربية الفنية والاقتصاد المنزلي، كما ان ضوابط الترشيح في المرحلة المتوسطة بنين استبعدت الترشيح لوظيفة رئيس قسم مواد اللغة العربية والاجتماعيات والتربية البدنية والحاسب الآلي.

وأشار القرار، إلى استبعاد الترشيح لوظيفة رئيس قسم مواد التربية الاسلامية واللغة العربية والعلوم والرياضيات والاجتماعيات والتربية الفنية في المرحلة الابتدائية بنات، وكذلك استبعاد الترشيح لوظيفة رئيس قسم التربية البدنية والفنية في المرحلة الابتدائية بنين، بالاضافة إلى استبعاد الترشيح لوظيفة رئيس قسم مواد التربية الاسلامية والاجتماعيات والتربية البدنية في المرحلة الثانوية بنين.

