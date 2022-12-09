وطن النهار

نفذت الهيئة العامة للقوى العاملة، حملة تفتيشية في محافظة العاصمة على اسواق المباركية، ضمن حملاتها التفتيشية لفريق التفتيش بادارة المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية، وقالت رئيس قسم التطوير والمتابعة في قطاع التخطيط والتطوير للهيئة العامة للقوى العاملة المهندسة زينب الجزاف ان الجولة على عقارات المباركية تهدف الى التفتيش على المنشآت المخالفة للسلامة المهنية، مؤكدة ان الحملة جاءت بعد قيام المفتشين برصد التعديات والمخالفات الجسيمة، حيث وجود مخالفات عدة للمنشآت اضافة الى الكثير من التعديات من قبل المباني.

وذكرت الجزاف انه تم رصد تخزين خطأ واستخدامه مواد كيميائية خطيرة بشكل خطأ، مشيرة الى انه تم رصد عدد من المخالفات لاسيما في ظل سوء التهوية في السراديب واسلاك التيار الكهربائي المكشوفة، وكذلك تهالك الاسقف والسلالم، داعية اصحاب الاعمال الى اهمية تلافي المخالفات حفاظا على السلامة العامة.

