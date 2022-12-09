إيمانيات

كانت ثمرة الزواج المبارك لنبيّنا محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) وأُمّ المؤمنين خديجة (عليها السلام) هذه المولودة العظيمة، وإذا كانت الآيات الكريمة قد حثت على زواج المؤمن بالمؤمنة والمؤمنة بالمؤمن، فلكي يكون الناتج المبارك ذرّية صالحة مؤمنة، وما أحوج الأُمّة اليوم وفي كلِّ يوم إلى زواج واقتران كهذا وإلى ذرّية كهذه.

نشأت في بيت النبوّة، ومنذ نعومة أظافرها ساهمت في بناء هذا الصرح النبويّ الشامخ الذي سيبقى يطاول الدهور. ورعت حامل الرسالة أباها وهي طفلة صغيرة لتعوضه عن حنانين: حنان الأُمّ الرؤوف وحنان الزوجة المخلصة، وكم هي حافلة بالمعاني الإنسانية الخصبة والرحبة كلمته (صلى الله عليه وآله وسلم) في حقِّها: «أُمّ أبيها». لقد اتّسع صدر الصغيرة فاطمة (عليها السلام) حتى بات كصدر أُمّه آمنة (عليها السلام) أوّل صدر ضم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وفاضت (عليها السلام) أحضانها بالرحمة حتى احتوت نبيّ الرحمة. ولنا أن نتصوّر حجم الزخم العاطفي الذي يمكن أن تضخه الفتاة المؤمنة الصالحة في نفس أُمّها وأبيها وإخوتها وأخواتها، إنّها يمكن أن تكون رافداً ثرّاً من روافد الحبّ والسعادة في وسط الأُسرة، وواحة من واحات الإنس والرحمة في حال رحيل أُمّها. وبهذا تكون قد اقتدت عملياً بالسيِّدة الزهراء (عليها السلام) في رعايتها لأبيها أو لأُسرتها. إنّ حبّ النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) لفاطمة (عليها السلام) على أنّه حبّ خاص وفريد لبنت خاصّة وفريدة في إيمانها وعصمتها وجهادها وحُسن تبعلها، إلّا أنّه يرسم لنا الطريق الأمثل في التعامل الأبوي مع البنات، تأسياً به (صلى الله عليه وآله وسلم)، وتعاملت البنات مع آبائهن وأُسرهن وذويهن تأسياً بها (عليها السلام).

وعاشت (عليها السلام) مع الإمام عليّ (عليه السلام) الذي عاش معها روحه وعاش معها جهاده، ولم يكن البيت تقليدياً في روحيته وحيويته وإن كان تقليدياً في أقل مراتب التقليد في أثاثه ومساحته. لقد جعلت من بيتها حضناً ومهداً للرسالة ومنزلاً إسلامياً يفيض بالخشوع والرحمة وتتألق فيه القيم الإسلامية جعلته بيتاً لله، وللطهارة، وللحقّ وللعدل والرحمة والمحبّة من خلال روحانيتها وعبادتها وزُهدها وفكرها وعقلها واستقامتها التي منحتها لهذا البيت. فصار جوه جوّاً إسلامياً متكاملاً بحيث استطاع النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يجد فيه الراحة والسعادة والانطلاقة والانفتاح لأنّ الدُّعاة الكبار يحتاجون عندما يعيشون مع المرأة المسلمة كزوجة أن يتنفسوا في بيوتهم الإسلام ليعيشوا دوماً في أجواء الروحانية والرسالية، وقد وجد أمير المؤمنين (عليه السلام) ذلك كلّه في بيت فاطمة (عليها السلام) بحيث كان يدخل البيت فيرى الإسلام يحيط به من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، فصار يتنفس الإسلام في البيت مع ابنة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كما كان يتنفس الإسلام في المسجد مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) هذا من جهة أحد ركني البيت الزوجي نعني السيِّدة فاطمة (عليها السلام)، وأمّا من جهة الإمام عليّ (عليه السلام) الركن الآخر له فكان أيضاً الزوج المسلم كان مع الحقّ وكان الحقّ معه، ولهذا أعطى السيِّدة فاطمة (عليها السلام) من عقله ومن روحه واستقامته وعبادته وزُهده، فصارت أيضاً تتنفس الإسلام في بيتها من خلال الإمام عليّ (عليه السلام).. فتكامل البيت بهما وكانت ابتهالاتهما لله وعبادتهما له وسجودهما بين يديه وتنهداتهما في المحبّة له والخوف منه كانت تمتزج ببعضها البعض وتتصاعد نحو الخالق متعانقة متماسكة.

