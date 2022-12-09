إيمانيات

رُوِي عن الإمام الحسن العسكري (عليه السلام): «الحمدُ للهِ الذي لم يخرجني من الدُّنيا حتى أراني الخَلفَ من بعدي، أشبه الناس برسولِ الله (صلى الله عليه وآله وسلم) خَلقاً وخُلقاً، ويحفظه الله تبارك وتعالى في غيبته، ثمّ يُظهره فيملأ الأرضَ عدلاً وقِسطاً، كما مُلِئت جَوراً وظُلماً». يتبيّن لنا أنّ الإمام المهدي (عليه السلام) من وُلد فاطمة الزهراء (عليها السلام) ومن وُلد الإمام الحسين بن عليّ بن أبي طالب (عليهم السلام)، وجاءت مشيئة الله تعالى أن تكون له غيبتان: الصغرى والتي كان يتصل من خلالها بأربعة من السُّفراء ثمّ انقطع اتصاله عن الأُمّة وحدثت الغيبة الكبرى، وشاء الله تعالى أن يؤجِّل ظهوره ليملأ الأرض قِسطاً وعدلاً كما مُلِئت ظُلماً وجَوراً.

من اللُّطف الإلهيّ أن يكون في كلّ فترة من فترات التاريخ نبيّ مُنقِذ ورسول هادي يتحمّل مسؤولية الهداية والصلاح. والإمام المهدي (عليه السلام) امتداد طبيعي للرسالة الإسلامية.. فهو من أهل بيت النبوّة ومعدن الرسالة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً وهو من العترة الطاهرة الذين أوصانا نبيّ الإسلام محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) أن نتمسّك بهم، ووجوده يمثِّل الامتداد الإلهيّ المتواصل. فالدعوة إلى الاهتمام بقضية الإمام المهدي (عليه السلام) ومدى ارتباط الإنسانية بالمُصلِح وتمهيد العاملين الإسلاميين بالعمل بجد واجتهاد من أجل ظهوره والالتحام بقيادته الحكيمة للتمهيد لهذه العدالة الحقّة التي البشرية تنشدها.

يتحتم علينا ونحن نعيش عصر الغيبة تحمّل المسؤولية والأمانة التي حملها لنا إسلامنا العزيز، وأن نعيش المسؤولية.. مسؤولية الإعمار والإصلاح، مسؤولية الانتماء إلى الإسلام الأصيل، مسؤوليتنا أمام الله تعالى فانتماؤنا لإسلامنا انتماؤنا للرسالة الإسلامية المجيدة يحتم علينا العمل به ونشر تعاليم ديننا الحنيف والدفاع عنه ونشر العدل والحرّية وبذل الأنفُس لنمهِّد بذلك ظهور الإمام المهدي (عليه السلام).

مسؤوليتنا كبيرة وعظيمة في عصر غيبة الإمام يتطلّب منّا الجهد المتواصل والعمل الدءوب والجد والاجتهاد واغتنام الفرص وعدم إهدار الوقت، فأعمارنا التي وهبها الله إلينا علينا أن نغتنمها، فرصة شبابنا فرصة عافيتنا وأن لا نضيعها باللهو، علينا بناء شخصياتنا لتكون مميزة في العطاء.

مسؤوليتنا في الاستزادة من العلوم المتنوعة والمختلفة انطلاقاً من الآية الشريفة: (وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا) (طه/ 114). فالمؤمن القوي هو المؤمن العالم العامل، فلابدّ من الاستزادة من العلم ومزيد من الابتكار والإبداع والتجديد وتنمية المواهب والمهارات والاستفادة من التجارب والخبرات، فالمسلمون أتباع دين يقترن فيه القول بالعمل كما في قوله تعالى: (أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ) (البقرة/ 44). فنحن مسؤولون عن كلِّ عمل ينفع الناس ويكون لله فيه رِضا، علينا أن نستغل شبابنا أن نستغل عافيتنا ونعمل كثيراً قبل أن نصل إلى مرحلة ينقطع العمل فيها (يَوْمَ لا يَنْفَعُ مَالٌ وَلا بَنُونَ * إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ) (الشعراء/ 88-89) ونتحسر ويقول الواحد منّا ربّ أرجعون.

مسؤوليتنا أن نستفيد من هذا الزمن الذي بين أيدينا، أن نتحسّس مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونتعامل مع هذه الفريضة بروح منفتحة وجادة بعيدة عن الكسل والضجر ففي الحديث: «إيّاك والكسل والضجر! فمن كسل لم يؤدِّ حقّاً، ومَن ضجر لم يصبر على حقٍّ».

التزامنا بمسؤوليتنا أمام الله تبارك وتعالى، والتزامنا بالإسلام العزيز، والتزامنا بنهج الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم)، وإتباعنا لأهل بيته (عليهم السلام)، وانتظارنا للإمام المهدي (عليه السلام)، والتزامنا بالمبادئ الرسالية تؤدِّي للمؤمن بمراعاة متطلّبات دوره في الحياة، وتكون إرادة الله تعالى هي المالكة في حياته.. فالله تعالى يطلب من العبد والعبد يستجيب لربِّه خاضعاً متوكلاً عليه ويمتثل للأوامر الإلهيّة دون تردد أو خوف.

