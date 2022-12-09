إيمانيات

من الحقائق التي كفلها الإسلام للإنسان، هي حقيقة تكريم الله عزّوجلّ له، وذلك بحفظه بما جعل له من الحرمات والحقوق منذ أن خُلِقَ على وجه هذه البسيطة واستُخلِفَ في الأرض، ليكون بهذه الحرمات والحقوق عبداً لله محفوظاً مُكرّماً أينما وُجِد، ولقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز تكريمه لبني آدم حيث يقول جلّ شأنه: ?وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي البَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً? (الإسراء/ 70). إنّ كرامة الإنسان تتجلّى منذ النشأة الأولى، فمن تكريم الله تعالى له أَن خلقه في أحسن صورة، وأبهى هيئة، قال سبحانه وتعالى: ?الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ * فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ? (الانفطار/ 7-8).

ومن تكريم الله للإنسان أن حفظ له دينَه ونفسَه ومالَه وعقلَه وعِرضَه، وحرَّم الاعتداء على شيء من ذلك، قال النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم): «كلُّ المسلم على المسلم حرامٌ دمُهُ ومالُهُ وعِرضُهُ». فهذا بيان شافٍ كافٍ لمنزلة هذا المخلوق عند الله عزّوجلّ، فهي كرامة عامّة شاملة، كرامة لا تفرق بين جنس وجنس، ولا بين لون ولون، ولا بين لغة ولغة، لقد أعطى الله جلّ وعلا هذا الإنسان حقوقه كاملة، وخَصّه بخصائص لم تكن لغيره من المخلوقات، فسَخّر له جميع ما في السماوات وما في الأرض فضلاً منه وإحساناً، يقول سبحانه وتعالى: ?أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً? ( لقمان/ 20).. فهذه آيات واضحات ودلائل تدل على تكريم الله لهذا الإنسان، بل من تكريم الله لهذا المخلوق أنّ الله قذف في قلبه المحبّة والألفة والرحمة بينه وبين غيره من بني جنسه ونعني بذلك المؤمنين من بني آدم، حيث جعلهم كأنّهم أبناء رجل واحد، وجاء هذا جَليّاً في قوله تعالى: ?إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ? (الحجرات/ 10) وهذه هي الأُخوّة في الله، وهي أقوى رابطة من أخوّة النسب، ويقول (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا يؤمنُ أحدُكم حتى يحبُّ لأخيهِ ما يحبُّ لنفسِهِ».

إنّ مَن ينظر في حقوق الإنسان في الإسلام يجد أنّها حقوق شرعية أبدية لا تتغير ولا تتبدل مهما طال الزمن، لا يدخلها نسخ ولا تعطيل، ولا تحريف ولا تبديل، لها حصانة ذاتية؛ لأنّها من لدن حكيم عليم، فالله سبحانه وتعالى أعلم بخلقه، وهو سبحانه أعلم بمصالح العباد من أنفُسهم، فهي أحكام إلهيّة تكليفية، أنزل الله تعالى بها كُتُبه، وأرسل بها رُسُله، لقد رَضِي الله سبحانه وتعالى لهذه الأُمّة الإسلام ديناً وجعل خاتم الأنبياء محمّداً (صلى الله عليه وآله سلم)، وفوق ذلك كلّه فرض الله جلّ وعلا على العباد حماية هذه الحقوق ورعايتها فيما بينهم، وحرَّم إهانتها من الاستغلال أو الاضطهاد أو الإهانة، من أجل أن يعيش الإنسان بأمن وطمأنينة، ويعيش في عزّ وكرامة، كرامة في الحياة، وكرامة بعد الممات، فحقوق الإنسان في الإسلام لم تقتصر على حياته فقط، فالإنسان مُكرَّم حيّاً وميِّتاً، وكذلك لا تقتصر عليه في حال الصحّة، بل هو مكرّم في حال الصحّة والمرض، وفي الغِنى والفقر، وفي السعة والضيق. ومن تكريم الله للإنسان أن خلقه على فطرة الإسلام الذي هو الانقياد والإذعان لله سبحانه وتعالى، فليس لأحد من الناس أن يستعبده أو يُذِلّه أو يستغله لمصالحه أو يصرف عبوديته لغير الله.

ختاماً، إنّ الإسلام ينطلق من اعتقاد راقٍ في نظرته إلى الإنسان، حيث جعل الله عزّوجلّ الإنسان خليفة في الأرض، لعمارتها، وإقامة أحكام شريعته فيها، قال عزّوجلّ: (وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ) (الأنعام/165). وقال تعالى: (وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأرْضِ خَلِيفَةً) (البقرة/30). وإنّ الإنسان موضع التكريم من الله عزّوجلّ الذي حباه بذلك التكريم، ومنحه إياه فضلاً منه تعالى.

